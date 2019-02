Un semplice sacchettino di magnesio che lava la biancheria dicendo addio ai detersivi più inquinanti. Arriva dal Giappone e promette un lavaggio completamente green. Ma funziona davvero?

Quanto inquina il nostro bucato? Decisamente troppo. Come sappiamo, i detersivi chimici contengono tensioattivi per lo più provenienti dal petrolio, dannosi per la flora e la fauna acquatica perché aumentano la capacità di penetrazione delle sostanze chimiche all'interno degli organismi. Per questo, è fondamentale, che i microrganismi degli impianti di trattamento possano degradare completamente questi prodotti sintetici.

In Giappone sembrano aver trovato la soluzione con il magnesio. Nessuna magia, semplicemente a contatto con l’acqua, il magnesio sprigiona bollicine di idrogeno e va a formare acqua alcalina ionizzata che riesce a pulire la biancheria senza l’uso di detersivi.

Insomma una semplice reazione chimica.

Anche in Italia il prodotto esiste e ha il marchio TerraWash, distribuito dalla vercellese The Wellness Store.

Qui, per esempio, è disponibile anche su Amazon, al costo di circa 50 euro.

“In circa un anno e mezzo di presenza in Italia, TerraWash è stato scelto da oltre 3.500 famiglie. In Giappone, dove il prodotto è presente sul mercato da quasi sei anni, ammontano a oltre un milione i pezzi venduti. Segnali positivi arrivano anche dai mercati europei ed asiatici perché l’attenzione all’ambiente è un tema che sta sempre più a cuore”, dice Giuseppe Re, amministratore dell’azienda.

Ma di che cosa stiamo parlando? TerraWash non è altro che un sacchettino che contiene palline di magnesio puro al 99,95%, non ci sono sbiancanti ottici, profumi, allergeni ed enzimi. In pratica, basta metterlo nel cestello della lavatrice e avviarla.

“Ci sono però alcune accortezze da prevedere: in caso di macchie ostinate, è consigliato pretrattare il capo prima del ciclo di lavaggio per avere un risultato migliore; dato che TerraWash è inodore, per dare profumazione alla biancheria si può utilizzare qualche goccia di olio essenziale”, consiglia l’azienda.

L’idea sembra strepitosa, soprattutto perché sostenibile e non impattante per l’ambiente. Abbiamo curiosato nei gruppi di mamme e famiglie attente all'ambiente per capire se già qualcuno l’avesse utilizzato.

In tanti si chiedono, infatti, se funzioni davvero.

Chi l’ha già provato scrive: “Io lo uso terra wash e mi trovo bene, ovviamente su macchie difficili bisogna pre-trattare come con altri detersivi. Anche su lana va bene. Sintetici toglie odori sgradevoli”.

Qualcun altro dice: “Una volta esaurito come si smaltisce?” e ancora: “Anch’io seguo per news!! Sembra interessantissimo ma sarà vero?”.

C’è poi chi si lamenta del costo eccessivo, viene commercializzato online e in alcuni negozi selezionati ad un prezzo di circa 49 euro.

L’azienda però controbatte:

“Considerando 5-6 lavaggi a settimana, TerraWash ha una durata di circa un anno. Igienizza e pulisce i capi e mantiene pulita anche la lavatrice, evitando l’accumulo dei residui tipici dei detersivi”.

Qualcuno di voi l’ha già provato? Funziona? E dura davvero 1 anno?

