L’inverno è alle porte e se ti stai chiedendo se puoi continuare a stendere i tuoi vestiti sul balcone o sul terrazzo, la risposta è si. Anche se non si asciugheranno in tempo record, diciamo che ne vale la pena, ecco perché.

Partiamo da un dato di fatto, in Italia fortunatamente non abbiamo temperature rigidissime, quindi anche in inverno, giornate di pioggia escluse, stendere la biancheria fuori è possibile.

Molti per comodità, preferiscono comunque avere un’asciugatrice, soprattutto in presenza di bambini piccoli, che si sa hanno bisogno di 7 tutine al giorno. Ma quanto incide l’asciugatrice sulla nostra bolletta e sull’ambiente?

Secondo gli esperti, senza utilizzarla si potrebbero risparmiare dai 20 ai 25 anni euro al mese e in termini di ambiente? Gli asciugatori sarebbero responsabili di 32 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, un’incidenza notevole.

Allora cosa possiamo fare? Ci sono tre fattori che entrano in gioco quando si tratta di bucato steso all’aperto: calore, umidità e tempo. In inverno, hai meno calore, quindi è necessario ottimizzare gli altri due fattori.

Intanto siccome c’è bisogno di più tempo, appena lavi devi appendere il più presto possibile. Ricordati poi che con la centrifuga i panni sono ben strizzati e questo non è da sottovalutare. Ancora, evita le giornate più grigie e umide:

"Se fuori è umido e freddo, i tuoi vestiti potrebbero asciugarsi molto lentamente o non farlo affatto, se fuori è secco e freddo, invece la situazione potrebbe essere buona, finendo poi l’asciugatura all’interno”.

Su Grist troviamo alcuni consigli per evitare di usare l’asciugatrice o di farlo proprio come ultima spiaggia.

Il primo che poi sembra ovvio, è quello di guardare le previsioni del tempo, scegli i giorni più caldi e ventosi, evitando gli umidi e gelidi. Poi indossa sempre guanti per proteggere le mani e fissare le mollette: i panni bagnati ti infreddoliscono e ti espongono al freddo.

Ci sono tanti vantaggi nel stendere i panni fuori. Intanto se acquisti detersivi ecologi, vuol dire che ci tieni all’ambiente e al consumo d’energia.

Come dicevamo, asciugare fuori tiene alla larga l’umidità e costa zero. Uscire in balcone e in terrazza potrebbe metterti un po’ di allegria in una giornata grigia. Se sei fortunata becchi uno spiraglio di sole che ha anche proprietà sbiancanti e disinfettanti.I panni profumano di più e non si danneggiano e durano di più.

Insomma, quando si può è sempre preferibile pensare al portafoglio e all’ambiente!

Dominella Trunfio