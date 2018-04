Come autoprodurre un profumatissimo deodorante per ambienti con pochi ingredienti naturali e massima resa

Questa ricetta che vi proponiamo è facilmente realizzabile, in breve tempo e con ingredienti naturali al 100%. Con acqua demineralizzata, alcool per liquori e qualche goccia di olio essenziale a piacere, come ad esempio geranio e rosa o limone e arancio, potrete realizzare un fantastico detergente deodorante per ambienti.

Ingredienti

200 ml di acqua demineralizzata

50 ml di alcool per liquori

15/20 gocce di olio essenziale a piacere

Prepazione

Beh, è facile: unire gli ingredienti, mescolarli e versare in un contenitore con dosatore, per spruzzare nell'ambiente comodamente all'occorrenza.

Questa ricetta è stata condivisa da Simona Scazzuso sul nostro gruppo Facebook. Volete condividere anche voi le vostre creazioni per vederle pubblicate su Greenme.it? Veniteci a trovare e postatele su Sarò buon* con la Terra: Risparmio, Riciclo, Rispetto e Autoproduco

