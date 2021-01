Trucchi e rimedi naturali per proteggere la pelle dal freddo (e non farla seccare)

Come proteggere la pelle secca in inverno? La pelle durante i mesi freddi, può richiedere una maggiore cura e attenzione, soprattutto se si trascorre gran parte della propria giornata all’aria aperta.

Non bisogna dunque mai dimenticare i normali accorgimenti, che consistono nell‘indossare sciarpa, cappello e guanti e nell’evitare di tenere a contatto con la pelle indumenti umidi. Cosa fare però se la pelle ha bisogno di una protezione maggiore? Ecco alcuni consigli e rimedi naturali in proposito.

Idratazione dall’interno

La pelle secca è uno dei primi segni della disidratazione dell’organismo. Può darsi che durante le frenetiche giornate di lavoro non vi ricordiate di consumare liquidi a sufficienza. D’inverno si può approfittare per incrementare il consumo di liquidi rivolgendosi alle bevande calde, come tè e tisane. Se la fonte della secchezza della vostra pelle è costituita dalla disidratazione, è probabile che possiate vedere presto dei miglioramenti.

Nutrire la pelle

Nelle giornate più fredde può essere utile contribuire al nutrimento e all’idratazione della pelle dall’esterno, sia al mattino prima di uscire di casa che alla sera. Il consiglio è, se necessario, di utilizzare creme per il viso e per il corpo naturali e certificate come biologiche, che possano svolgere un’azione nutriente e idratante. Un validissimo alleato in tal senso è rappresentato dal semplice burro di karitè, adatto anche per le labbra.

Cibi amici della pelle

L’idratazione e la cura della nostra pelle passa anche attraverso l’ alimentazione e la scelta dei cibi di cui nutrirci nel corso delle nostre giornate. Tra gli alimenti considerati come amici della pelle disponibili nel corso della stagione invernale vi sono noci, legumi, melograno e agrumi. Da non dimenticare inoltre una bevanda benefica, da consumare calda in inverno: il tè verde.

Umidificatore

La vostra pelle potrebbe apparire disidratata a causa dell‘umidità insufficiente presente negli ambienti in cui trascorrete la maggior parte della vostra giornata, con riferimento sia alla casa che all’ufficio. Per umidificare le stanze, se necessario, non è obbligatorio ricorrere a umidificatori elettrici. I contenitori per l’acqua che si posizionano sui termosifoni sono infatti un ottima soluzione e all’interno di essi possono essere aggiunte poche gocce di oli essenziali(ad esempio lavande o eucalipto) per rendere più gradevole l’ambiente.

Balsamo per le labbra fai-fa-te

Per proteggere la pelle delle nostre labbra in inverno è opportuno ricorrere a prodotti e rimedi completamente naturali. I prodotti convenzionali infatti contengono il più delle volte paraffina, un ingrediente che dovrebbe servire da barriera esterna contro il freddo, ma che non contribuisce all’idratazione della labbra, che risulteranno secche pur applicando spesso il prodotto. Meglio allora affidarsi ad un prodotto naturale eccezionale da questo punto di vista, come questo burrocacao fai-da-te.

Cura delle mani

Se il vostro problema invernale consiste soprattutto nel proteggere le mani dal freddo, oltre ad indossare dei guanti ogni volta che uscite di casa, provate ad individuare una crema per le mani molto ricca che sia composta da ingredienti biologici e nutrienti. È anche possibile utilizzare del semplice burro di karitè per curare le screpolature. Il burro di karitè sciolto massaggiandolo sui palmi delle mani e spalmato sulle dita e sui dorsi può costituire un impacco notturno da applicare sulle mani e lasciare agire mentre dormite dopo aver indossato dei guantini in cotone. Al mattino le mani dovranno essere sciacquate con acqua tiepida.

Crema solare

A chi si recherà in montagna durante l’inverno, è opportuno consigliare di proteggere la pelle del viso utilizzando una crema solare adatta. Esistono creme solari che contengono ingredienti provenienti da agricoltura biologica e non testate su animali che si avvalgono di ingredienti naturali e di filtri fisici, anziché chimici, per proteggere la pelle dal sole e che sono adatte sia in estate che in inverno.

Per un idratazione extra del corpo dopo la doccia è possibile ricorrere all’utilizzo di alcune gocce di olio di jojoba da applicare sulla pelle ancora umida, in modo da offrire sia idratazione che nutrimento. L’olio di jojoba ha una composizione considerata altamente compatibile con quella del sebo naturalmente presente sulla pelle per proteggerla dalla secchezza. L‘olio di sesamo e il burro di karité o il burro di cacao sono altrettanto adatti. I burri possono sostituire gli oli soprattutto nel caso di una pelle particolarmente bisognosa di protezione.

No ai detergenti aggressivi

Una detersione della pelle del viso e del corpo troppo aggressiva contribuisce a privarla del proprio strato lipidico di difesa naturale. Per questo motivo, oltre che perché si tratta solitamente di prodotti che presentano nella propria formulazione ingredienti inquinanti, sarebbe bene evitare detergenti e saponi liquidi contenenti Sodium laureth sulfate. Una saponetta naturale e priva di ingredienti aggressivi e di profumazioni sintetiche è solitamente la soluzione migliore per trattare la pelle con delicatezza.

No a doccia e bagno troppo caldi

Un bagno o una doccia calda sembrano rappresentare l’unico sollievo dopo una giornata trascorsa al freddo, ma bisogna porre attenzione alla temperatura dell’acqua, che non dovrà essere eccessivamente calda. L’acqua troppo calda infatti contribuisce a privare la pelle della propria barriera protettiva naturale e ciò può portarla a perdere idratazione e a renderla più vulnerabile. È dunque consigliabile utilizzare acqua tiepida o comunque non superare i 36-37 gradi di temperatura.

