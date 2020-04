Lo spray igienizzante per le mani che le idrata e non le rovina

Nelle ultime settimane è cresciuta l’attenzione verso l’igiene delle mani per prevenire i contagi da coronavirus.

Le linee guida ufficiali, infatti, raccomandano di lavare spesso e con cura le mani durante il giorno e di utilizzare prodotti igienizzanti. Si tratta di pratiche efficaci ma che possono mettere a dura prova la nostra pelle: ecco perché è meglio ricorrere a gel igienizzanti che però idratino, proteggano e rispettino il film idro-lipidico.

Perché scegliere uno spray igienizzante idratante

Lavare spesso le mani con acqua e sapone o, in alternativa, utilizzare un igienizzante, è sicuramente una buona pratica in grado di proteggerci dal rischio di infezioni virali e non solo.

Il continuo contatto con prodotti a base di alcool o semplicemente con acqua e detergenti, può però favorire la disidratazione della pelle, che, essendo costituita da acqua e lipidi, può essere alterata dall’eccessivo utilizzo di prodotti a base alcolica.

Quando la barriera lipidica si altera, la pelle tende a disidratarsi: inizialmente appare semplicemente secca, ma con il passare del tempo possono comparire prurito, arrossamenti cutanei, dermatiti, screpolature e piccoli tagli che possono rappresentare un rischio per il manifestarsi di infezioni.

Per mantenere intatta la barriera cutanea è fondamentale prevenire la disidratazione della pelle, utilizzando una crema tra un lavaggio e quello successivo e facendo ricorso a gel o spray igienizzanti in grado di garantire la giusta idratazione.

Spray igienizzante mani

Lo Spray igienizzante mani con funzione idratante è utile per igienizzare le mani senza correre il rischio di disidratarle, perché unisce all’azione antisettica dell’alcool quella idratante di principi attivi naturali.

Ne è un esempio l’igienizzante in formula Natural Spray di Jeu des Garçons, brand Made in Italy specializzato nella formulazione di cosmetici caratterizzati da un’alta concentrazione di principi attivi di origine naturale.

Lo Spray igienizzante di Jeu des Garçons, contiene infatti Estratto di Aloe, che svolge un’azione protettiva, lenitiva e ristrutturante e Glicerolo per un prolungato effetto idratante ed umettante favorendo il rinnovamento cellulare.

Lo Spray igienizzante mani “NO” di Jeu des garçons, garantisce la massima efficacia grazie ad una esclusiva formulazione che prevede l’utilizzo di alcool al 70% conforme alle direttive 2020 COVID-19 del ministero della Salute.

NO spray igienizzante idratante di Jeu des Garçons è un prodotto delicato privo di oli minerali, coloranti e parabeni e il suo utilizzo è indicato per tutta la famiglia, inclusi i bambini.

Il prodotto può essere applicato più volte al giorno ed è indispensabile fuori casa, in viaggio, sui mezzi pubblici, al lavoro e in tutte le circostanze in cui non è possibile avere a disposizione acqua e sapone. Costituisce inoltre la soluzione ideale per igienizzare le mascherine.

Dopo aver nebulizzato la giusta quantità uniformemente sulle mani, lo spray deve essere massaggiato con cura fino a completo assorbimento e senza risciacquare: in pochi secondi, le mani saranno igienizzate e protette dal rischio di disidratazione.

Le mani manterranno quindi idratazione e morbidezza, pur essendo completamente igienizzate.

