Siero viso anti-age con buon inci: la prova prodotto di Olive Mediterranea

Abbiamo provato per voi Olive di Mediterranea, un siero viso anti-age con un buon INCI e dalla texture leggera, che si assorbe in fretta senza ungere la pelle.

Cos’è Olive siero viso e cosa contiene

Olive siero viso è un siero vellutato dall’azione idratante e antiossidante, adatto a tutti i tipi di pelle per contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi, migliorare la morbidezza e l’elasticità dell’epidermide e prevenire disidratazione e rughe.

Dalla texture morbida, leggera e a rapido assorbimento, Olive siero viso è prodotto con ingredienti naturali e di origine biologica con proprietà benefiche per la nostra pelle, tra cui i preziosi estratti ricavati dalle olive.

La formulazione di Olive siero viso è infatti caratterizzata da olio extravergine di oliva biologico, burro di oliva, estratto da foglie di olivo e idrolizzato di oliva biologico, ingredienti dalle proprietà emollienti, elasticizzanti, antiossidanti e lenitive, grazie alla presenza di acidi grassi, vitamina E, bioflavonoidi e polifenoli.

Particolarmente interessante è la presenza di oleuropeina e idrossitirosolo, molecole note per la loro capacità di contrastare l’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Olive siero viso contiene inoltre olio di girasole, ricco di acidi grassi e vitamina E, dall’azione antiossidante ed è ulteriormente arricchito in vitamina E per potenziare l’effetto anti-age.

A questi ingredienti, si aggiungono l’acido ialuronico e prebiotici naturali: l’acido ialuronico garantisce un’idratazione duratura poiché è capace di trattenere acqua e restituirla alla pelle, oltre a potenziare l’effetto barriera dell’epidermide e prevenire l’evaporazione dell’acqua; i prebiotici migliorano invece il microbiota della pelle, contribuendo a prevenire lo sviluppo di microrganismi patogeni e a mantenere la cute in salute.

Olive siero viso è dermatologicamente testato, nickel tested e privo di parabeni e fragranze di sintesi.

Come utilizzare Olive per idratare la pelle: la prova prodotto

Il siero viso Olive di Mediterranea è un prodotto cosmetico realizzato con ingredienti di origine naturale e biologici, ottimo per idratare la pelle e attenuare i segni dati dalla stanchezza e le prime rughe.

Si tratta di un’emulsione leggera e delicatamente e gradevolmente profumata, adatta a tutti i tipi di pelle e a tutte le età.

Il siero viso va applicato mattina e sera dopo la detersione, sulla pelle asciutta. Per ottenere un’immediata idratazione ne bastano due o tre gocce da massaggiare partendo dal centro del viso verso l’esterno. Il prodotto si stende facilmente, viene assorbito molto velocemente senza lasciare la pelle unta o lucida, non appiccica e non appesantisce la pelle.

Subito dopo l’applicazione, Olive dona un senso di freschezza e la pelle appare più liscia, morbida e idratata.

Dopo il completo assorbimento, è possibile applicare l’abituale crema da giorno o da notte, in base alle proprie esigenze.

Olive siero viso: prezzo e dove acquistarlo

Olive siero viso è facilmente reperibile online sul sito Mediterranea, marchio italiano specializzato in prodotti cosmetici realizzati con ingredienti naturali, come il prezioso olio extravergine di oliva. Il siero, così come gli altri prodotti, può essere ordinato direttamente sul sito oppure tramite telefono o compilando l’apposito buono d’ordine da inviare per posta.

Il prezzo di Olive siero viso è di 22,50 euro per 30 millilitri di prodotto. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, Paypal, oppure alla consegna in contanti o tramite Bancomat. L’eventuale reso è gratuito e le spese di spedizioni, pari a 9,90 euro, sono gratis per ordini superiori ai 40 euro.

La linea Olive, oltre al siero viso, comprende diversi prodotti per l’igiene e la cura della pelle del viso e del corpo tra cui il Latte e tonico due in uno, la Crema viso multiattiva, il Fluido corpo idratante e l’Oro liquido per viso, mani, capelli e unghie.





!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script',

'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq('init', '726764584138421');

fbq('track', 'PageView');