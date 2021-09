Scrub fai da te: non buttare i fondi del caffè, usali per avere labbra lisce e setose con questo esfoliante a base di menta

Come preparare uno scrub-fai-da-te veg in pochi minuti con fondi del caffè e menta per avere labbra sempre morbide

Sei alla ricerca di uno scrub labbra fai da te economico ed efficace? Perché non realizzarne uno con i fondi del caffè amalgamanti agli oli essenziali: una ricetta facile e veloce per una beauty routine a base di prodotti naturali e tutti veg.

Ingredienti, ecco quali scegliere

Per realizzare questo scrub occorrono solo tre ingredienti:

il caffè perché è ricco di antiossidanti;

l’olio di cocco che nutre in profondità;

l’olio essenziale alla menta è antibatterico e rinfrescante.

Preparazione veloce, solo due minuti

In un recipiente si uniscono per prima cosa 2 cucchiai da tavolo di fondi di caffè con la punta di un cucchiaio di olio di cocco. Appena il composto diventa denso si aggiungono 2 gocce di olio essenziale alla menta.

Come utilizzare questo scrub fai da te

Per l’applicazione si consiglia di picchiettare il preparato sulle labbra e poi di proseguire con dei piccoli movimenti circolari per circa un minuto, in modo da rimuovere le impurità della pelle. Si risciacqua il tutto con dell’acqua fresca e, per concludere, un velo di burro di cacao. E il gioco è fatto.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Sugli scrub fai da te ti potrebbe interessare anche: