Zac Efron ti farà piangere con ‘Save Ralph’, il corto contro i test cosmetici sugli animali

Il cortometraggio, diventato virale, è riuscito a scuotere molte persone condannando i terribili maltrattamenti subiti dagli animali per opera di alcune aziende di prodotti di bellezza.

Sebbene in Europa i test sugli animali per i prodotti cosmetici siano già vietati, purtroppo in molte altre parti del mondo questa orrenda crudeltà, realizzata in nome della bellezza, è ancora praticata. Con l’obiettivo di denunciare questo tipo di abusi, la Humane Society degli Stati Uniti ha lanciato “Save Ralph”, un cortometraggio ironico in cui il protagonista è un coniglio che lavora in un laboratorio.

Come in un documentario il coniglio Ralph, con sarcasmo e ironia, ci racconta la sua giornata e quello che definisce “il suo lavoro”. In questo modo porta alla luce la vita dei milioni di animali utilizzati in tutto il mondo per i test dei prodotti di bellezza.

Il cortometraggio è stato scritto e diretto dal regista Spencer Susser e conta su un cast di grande livello composto tra gli altri da: il premio Oscar Taika Waititi, che dona la voce a Ralph, Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn e Rodrigo Santoro.

This is a cool thing that is coming soon. If you don't watch it and love it then you hate animals and we can't be friends anymore.#SaveRalph pic.twitter.com/3oG2VqXr7o — Taika Waititi (@TaikaWaititi) March 27, 2021

La campagna Save Ralph affronta la crudeltà dei test sugli animali in modo originale e inaspettato. Anche voi potete unirvi alla campagna mondiale di Humane Society International per dire no alla sperimentazione dei cosmetici sugli animali, firmando l’impegno ad essere cruelty-free qui.

Meet Ralph. He’s had a tough life, which isn’t surprising given he’s used as a cosmetics tester. Let’s work together to… Posted by Zac Efron on Tuesday, April 6, 2021

Attraverso questo cortometraggio d’animazione, realizzato in stop-motion di cerca tre minuti, viene inviato un potente messaggio che permette di dare voce a questi animali che soffrono senza mai venire ascoltati. Come viene scritto alla fine della storia di Ralph: “nessun animale dovrebbe morire e soffrire in nome della bellezza”.

LEGGI anche: