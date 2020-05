Richiamato correttore anti-occhiaie: rischio allergia

Un correttore del marchio Becca Cosmetics potrebbe provocare allergie e irritazioni temporanee della pelle e degli occhi. Per questo è stato ritirato dal mercato.

A lanciare l’allarme è stata la Food and Drug Administration americana, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte dell’azienda che lo produce. Si tratta del correttore illuminante Light Shifter Brightening Concealer, un marchio venduto anche in alcuni negozi italiani e online. Anche se il provvedimento riguarda il mercato statunitense, dunque, il prodotto è commercializzato anche in Italia.

“Becca Cosmetics richiama volontariamente tutte le sfumature del suo correttore illuminante Shifter perché sulla spugna è stato trovato un materiale marrone-nero identificato come una comune muffa domestica. Sebbene sia improbabile che ciò provochi gravi lesioni, esiste il rischio potenziale di allergia e irritazione temporanea della pelle e/o degli occhi” si legge nella nota ufficiale.

Nella tabella che segue sono presenti tutti i lotti ritirati:

Se di recente avete acquistato questo correttore, evitate di utilizzarlo e se potete riportatelo o rimandatelo indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

