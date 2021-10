Sostanza cancerogena nelle creme solari, ritiro immediato per questi prodotti spray

Se negli ultimi mesi avete acquistato protezioni solari spray prodotte dall’azienda statunitense Coppertone, fate attenzione. La società – di proprietà di Beiersdorf – ha richiamato volontariamente 12 lotti di cinque prodotti e il motivo è piuttosto serio. Negli spray in questione sono state rilevate tracce di benzene, sostanza chimica cancerogena per l’uomo. Si tratta di un composto classificato dallo IARC nel gruppo 1, cioè tra le sostanze per le quali esiste un’evidenza accertata di induzione di tumori nell’uomo. Può essere facilmente assorbito sia inalazione che per contatto cutaneo e ingestione.

L’azienda ha quindi invitato i consumatori a non utilizzare gli spray in questione, prodotti tra gennaio e il 15 giugno del 2021. In realtà il richiamo riguarda il mercato statunitense, ma le lozioni solari possono essere anche acquistati facilmente online. Per questo è bene verificare i lotti.

I lotti ritirati

Di seguito riportiamo la tabella con i lotti degli spray oggetto del richiamo:

È possibile richiedere il rimborso compilando un modulo sul sito dell’azienda.

Fonte: JND/FDA

