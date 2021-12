Da Lancome a Hermés, passando per Giorgio Armani, tutti i profumi più famosi sono risultati intrisi di sostanze pericolose o inquinanti

Sospetti interferenti endocrini, allergeni, anche i profumi contengono sostanze pericolose

Regalare un profumo? Per chi lo utilizza è sempre un dono gradito, ma quanto sono sicuri i profumi che ci spruzziamo addosso? Possibile che non contengano sostanze sospette?

Se lo son chiesto il Danish Consumer Council e altre due organizzazioni di tutela della salute, che hanno analizzato 20 diversi profumi, classificandoli in base al numero di sostanze potenzialmente dannose proprio per il sistema endocrino. (Leggi anche: Gli Ftalati presenti in profumi e cosmetici aumentano il rischio diabete)

Abbiamo confrontato gli ingredienti di 20 profumi raccolti in Belgio, Danimarca e Paesi Bassi con ben 26 sostanze considerate “problematiche”, scrivono nel rapporto “What’s that smell: problematic chemicals in perfume”.

Le sostanze problematiche riscontrate nei profumi possono essere classificate in quattro diversi gruppi:

sospetti interferenti endocrini

sostanze reprotossiche (sostanze tossiche per la riproduzione)

allergeni

sostanze nocive all’ambiente

Solo due profumi non contenevano sospetti agenti chimici che alterano il sistema endocrino (My way eau de parfum Giorgio Armani e Pink molécule 090.09 eau de parfum Zarkoperfume). Il resto conteneva tutti uno o più sospetti interferenti endocrini. Di contro però il profumo della griffe italiana

L’ethylhexyl methoxycinnamate è la sostanza che più di tutte è stata scovata in diversi profumi. Si tratta di uno dei filtri Uv più utilizzati nei cosmetici perché prolunga la durata di conservazione di un prodotto ed è un sospetto interferente endocrino difficile anche da scomporre nell’ambiente.

Questi i profumi in cui è stata trovato :