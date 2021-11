Olio di rosmarino, l’alleato segreto dei tuoi capelli: trucchi e trattamenti anticaduta fai-da-te

Come utilizzare l’olio di rosmarino per la salute e la bellezza dei tuoi capelli: 4 trattamenti fai-da-te da provare subito

Ros marinus, rugiada del mare, rosa maris, rosa del mare o rhus maris, arbusto marino: parliamo del rosmarino, pianta simbolo del Mediterraneo spesso associata alla rinascita spirituale e all’amore coniugale. Ma anche booster di memoria per studiosi. Una pianta forte dalla quale si ricava un olio essenziale dalle mille proprietà: utilizzato nei massaggi per gli sportivi perché calmante e antinfiammatorio, indicato per mantenere la pelle elastica e per regalare un trattamento speciale per i capelli. Approfondiamo. (

Olio di Rosmarino per uno shampoo fai-da-te

Avere una chioma folta è il sogno di molte persone e un aiuto in questo senso arriva dall’olio di rosmarino perché capace di stimolare la crescita dei capelli. Come utilizzarlo al meglio? Se ne possono aggiungere 5 gocce allo shampoo abituale e procedere poi ad un bel massaggio. Se lo shampoo ha una formulazione antiforfora con questo olio è possibile contribuire a ridimensionare sensibilmente questo fastidioso problema. E ancora è possibile realizzare un mix a base di olio di rosmarino con del gel di aloe vera per ottenere una maschera idratante fai da te, da lasciare in posa per alcuni minuti.

Olio per massaggiare il cuoio capelluto

Questo olio essenziale è ottimo anche per i massaggi, non solo su muscoli ma anche da applicare sul cuoio capelluto proprio per stimolare la crescita dei capelli: ne bastano un paio di gocce per procedere con un massaggio dai movimenti circolari e frizionare così l’olio di rosmarino. Si può applicare, in quantità modica, sia sui capelli umidi che asciutti.

Lozione anti-caduta al profumo di rosmarino



Un tonico post-shampoo per rendere i capelli più resistenti e anche morbidi con il rosmarino composto da soli due ingredienti: 1 litro di acqua e 3 manciate di aghi di rosmarino. Si porta il tutto a ebollizione e si fa poi riposare il tutto per 15 minuti. Si filtra il liquido dagli aghi di rosmarino e si versa questa lozione sulla cute, massaggiando per bene per alcuni minuti prima di risciacquare.

Azione anti-grigio ma non per tutti

Prevenire la comparsa dei capelli grigi si può: per chi ha i capelli castani o neri l’olio di rosmarino è quello che ci vuole perché permette di rendere più intense le tonalità scure. Lo si può applicare prima del normale shampoo: ne bastano 3 gocce, mescolate a un cucchiaino di olio di mandorle, da applicare sulle radici dei capelli e poi lo si lascia in posa 10 minuti.

