Lush lancia il sapone a forma di koala per aiutare gli animali australiani

Lush ha pensato di aiutare a suo modo gli animali vittime degli incendi boschivi che hanno devastato l’Australia. Come? Realizzando una saponetta a forma di Koala i cui proventi andranno a favore della fauna selvatica locale.

Il sapone a forma koala in edizione limitata di Lush si chiama All the Wild Things ed è attualmente venduto in diverse parti del mondo dove è presente il brand (arriverà domani anche in Italia sia online che nei negozi) e, come recita lo slogan, servirà a dimostrare che “gli amici si riconoscono nel momento del bisogno”.

Il 100% del ricavato delle vendite di questo sapone (50.000 pezzi in tutto il mondo) servirà a sostenere l’impegno dei numerosi gruppi di salvataggio non ufficiali che si stanno occupando di curare, offrire riabilitazione e primo soccorso agli animali feriti in Australia e che lavorano anche per ripristinare l’habitat naturale della fauna selvatica locale.

Questi saranno sostenuti dal Bush Animal Fund, il fondo che si verrà a creare proprio grazie alla vendita di All The Wild Things.

Anche la formulazione del sapone a forma di koala è un omaggio all’Australia. Tra le fragranze principali vi è infatti l’eucalipto, pianta cara ai koala che dalle sue foglie ottengono molti nutrienti utili.

Il sapone, in realtà, ha la stessa fragranza di un altro già presente nel catalogo Lush, si tratta dell’Outback Mate: un mix rinfrescante di eucalipto, menta piperita e lemongrass. Segnaliamo inoltre che è un prodotto adatto ai vegani in quanto nella sua formulazione non ha alcun ingrediente di origine animale.

“In qualità di azienda che si preoccupa profondamente degli animali, delle persone e del pianeta, rispondere agli incendi boschivi in Australia con il sostegno finanziario alla fauna selvatica colpita è semplicemente la cosa giusta da fare”, ha dichiarato Tricia Stevens, Responsabile delle campagne di beneficenza e di etica di Lush in un comunicato stampa.

Siamo sicuri che questo sapone andrà a ruba!

Leggi anche: