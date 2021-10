Infuso di fiordaliso: il miglior trattamento antiforfora facilissimo da preparare che ti rivoluzionerà capelli

I fiordaliso sono in fiore, ecco la ricetta per preparare un’infuso potentissimo a costo (quasi zero) contro forfora e cute irritata.

Cute secca e forfora nei capelli si possono trattare facilmente con un semplicissimo rimedio naturale a base di fiori di fiordaliso. Forse non tutti sanno che questo bellissimo fiore di campo possiede molteplici capacità curative e lenitive. Usato nella medicina naturale come antinfiammatorio per la cute, grazie al suo contenuto di biotina, svolge un’azione protettrice e riparatrice anche su unghie e capelli.

Vediamo come preparare l’infuso di fiordaliso e come utilizzarlo sui nostri capelli. (Acqua di fiordaliso: la ricetta semplice e rapidissima per fare in casa un tonico struccante dai mille usi, a costo zero)

L’infuso di fiordaliso

Se avete il giardino in fiore, ecco la ricetta per sfruttare le proprietà benefiche del fiordaliso e ottenere facilmente in casa un prodotto naturale a costo zero e migliorare la salute dei nostri capelli e contrastare la proliferazione della forfora.

Ingredienti:

500 gr di fiori freschi di Fiordaliso: fino alla fine di ottobre è il periodo giusto per fare una gita in campagna e raccogliere i fiori freschi spontanei;

1 litro di acqua distillata: facilmente reperibile in parafarmacia.

Come si prepara l’infuso:

La preparazione è semplicissima. Basta versare l’acqua distillata in una pentola insieme ai fiori freschi. Dopodiché si fa bollire per 10 minuti e si filtra il liquido ottenuto. Far sì che si raffreddi prima di conservarlo.

Come usare l’infuso sui capelli

Dopo aver accuratamente lavato i capelli basterà utilizzare l’infuso come ultimo risciacquo assicurandosi di bagnare bene e abbondantemente ovunque. Ecco come in maniera semplice veloce e naturale possiamo portare un importante beneficio ai nostri capelli senza dover per forza spendere denaro in altri costosi trattamenti in commercio.

