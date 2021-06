Creme solari solide: le protezioni migliori per l’abbronzatura con un buon Inci e plastic free

Per eliminare il più possibile la plastica dai prodotti di uso comune, si stanno diffondendo già da tempo sul mercato shampoo, bagnoschiuma e altri detergenti “solidi”. Ma sapete che esistono anche le creme solari solide? Ve ne presentiamo alcune.

È arrivata l’estate e dobbiamo aver cura di portare sempre con noi una crema solare per goderci finalmente un po’ di relax al mare, in montagna, in piscina o altrove, in totale sicurezza. Facciamo sempre attenzione però agli Inci, valutando in particolare i filtri solari utilizzati all’interno delle composizioni ed evitando i più rischiosi (quelli chimici segnalati da diversi test e indagini di cui vi abbiamo parlato).

Se quest’anno vogliamo provare qualcosa di diverso, contribuendo a limitare il consumo di plastica, possiamo scegliere una crema solare solida, molto pratica anche da portare in borsa viste le dimensioni ridotte.

Ecco alcune delle migliori proposte sul mercato.

Sol de Ibiza – crema solare SPF 30 o 50

Si tratta di una crema solare made in Italy, naturale e con filtro minerale, priva di filtri controversi come oxibenzone, avobenzone e octocrylene.

Sol de Ibiza è arricchita con ingredienti come olio di cocco, gel di aloe vera, calendula, olio di semi di girasole. Non unge, non lascia la patina bianca ed è dotata di un ampio spettro di protezione sia dai raggi UVA che UVB. Adatta ad adulti e bambini in due versioni: SPF 30 e 50.

È dotata anche di certificazione bio eco cosmesi AIAB ed è vegan, cruelty free e niched tested.

Inci

Trigliceride caprilico / caprico, olio di Cocos nucifera *, ossido di zinco (20%), silice, cera di Euphorbia cerifera, acido poliidrossis-lacrimale, acetato di tocoferile, succo di foglie di aloe barbadensis *, olio di semi di Helianthus annuus *, olio di prunus amygdalus dulcis, calendula officinalis estratto di fiori *, Orizanolo, Tocoferolo, Ascorbil palmitato, Lecitina, Acido citrico.

(*) = Ingredienti da agricoltura biologica.

We Love The Planet – Stick Solare SPF 20 o 30

Questa crema solare in stick ha un fattore di protezione medio (è disponibile con SPF 20 o 30) e utilizza filtri minerali naturali – Zinc Oxide (nano) e Titanium Dioxide (nano) – per proteggere la pelle dai raggi UV. Si tratta di un prodotto idrorepellente a protezione istantanea e che nutre la pelle grazie ai principi attivi di cui si serve: olio di colza, olio di cocco e polvere di amido di mais. La sua composizione non è dannosa per la barriera corallina.

Inci

Brassica Campestris Seed Oil [1], Caprylic/capric Triglyceride, Tribehenin, Zinc Oxide (nano), Coco Caprylate/ Caprate, Sorbitol/sebacic Acid, Copolymer Behenate, Zea Mays (Corn), Starch Oleyl Erucate, Cellulose, Polyhydroxystearic Acid, Titanium Dioxide (nano), Parfum (Fragrance), Aluminium Stearate, Alumina, Isostearic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil [1] da coltivazione biologica controllata

Fuka Eri Crema solare SPF 50

Questa crema solare solida ad alta protezione si serve di ossido di zinco (non-nano), filtro fisico che riflette le radiazioni solari (UVA e UVB). La composizione, vegana e non testata su animale, è resistente all’acqua (più di 80 minuti) e al sudore.

Inci

Suntribe – Zinc Sunscreen Face & Sport SPF 30

Una crema solare solida adatta anche ai bambini, priva di plastiche, formulata con un solo filtro minerale (ossido di zinco) e arricchita con olio di cocco e cera d’api. Resiste all’acqua e al sudore.

La sua composizione è realizzata con pochissimi ingredienti. Della stessa marca esistono anche altri prodotti solari solidi.

Inci

Cocos Nucifera (Coconut), Oil Cera Alba (White Beeswax), Extract Zinc Oxide, Ci 77007 (Ultramarines)

In questo video potete vedere anche la consistenza e come utilizzare la crema.

