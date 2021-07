Mettere la crema solare ai bambini non è mai stato così semplice grazie a questa geniale trovata

Chi ha bambini lo sa, spesso non amano il momento in cui c’è da spalmare la crema solare ed è un tira e molla per riuscire a metterla correttamente su ogni zona di corpo e viso. Ma c’è un trucco che potrebbe semplificarvi la vita. Si tratta di trasferire la crema solare in un roll-on.

Fondamentale acquistare una crema solare per bambini con buon Inci per godersi al meglio il sole e il mare senza rischi. Quando arriva il momento di applicarla, però, si presenta un problema: i bambini spesso non stanno fermi e cercano di divincolarsi, non apprezzando molto la crema e il tempo che si perde a metterla.

Ma potrebbe esserci una semplice soluzione a tutto questo. Invece di utilizzare la consueta confezione di crema, si può spalmare la protezione al pari di un deodorante con un sistema roll-on come quello che vedete nel seguente video.

Quello mostrato nel video e che si acquista online è Solar Buddies, un gadget studiato appositamente per essere un applicatore di protezione solare per bambini. Basta trasferire la crema solare al suo interno ed il gioco è fatto, si spalma velocemente su tutto il corpo.

Potete provare però a riproporlo in maniera casalinga utilizzando una vecchia confezione di deodorante roll-on ben lavata (o di qualche solare in versione roll-on), se ne avete una apribile.

Fondamentale però che la crema solare che volete inserire all’interno sia abbastanza fluida e non troppo pastosa per evitare che rimanga incastrata e non riesca a fuoriuscire bene dalla confezione.

