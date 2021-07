Creme solari senza ossibenzone: le migliori protezioni con filtri minerali e buon Inci

Riguardo alle creme solari si parla spesso dei filtri chimici controversi che possono contenere nella loro composizione, tra cui l’ossibenzone. I rischi di spalmare sulla pelle questa sostanza non sono ancora del tutto accertati ma indubbiamente è meglio scegliere creme solari che utilizzano altre tipologie di filtri.

L’ossibenzone è una sostanza chimica che assorbe i raggi UV del sole in modo che non possano penetrare nella pelle causando danni. Tuttavia, le ricerche mostrano che l’ossibenzone, una volta assorbito dalla pelle, può finire nel flusso sanguigno e questo potrebbe avere conseguenze per la salute, in particolare interferire con il sistema endocrino.

I rischi dell’ossibenzone

Ma l’ossibenzone è davvero pericoloso? Cosa ne pensano i dermatologi? Come ha dichiarato Susan Chon, professoressa di dermatologia presso l’MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas:

Una delle cose di cui ci preoccupiamo è che potrebbe interferire con il sistema endocrino, potrebbe essere una sorta di distruttore ormonale. Inoltre causa molto comunemente una reazione fotoallergica o irritante.

Ciò significa che quando l’ossibenzone è esposto alla luce solare (che è lo scopo principale del suo utilizzo), può causare un’eruzione pruriginosa o altre reazioni e sfoghi cutanei nelle persone predisposte.

Queste sono probabilmente le due cose principali, ma in realtà è anche molto dannoso per altre forme di vita, come il corallo tanto che nel 2018 alle Hawaii hanno vietato l’uso di ossibenzone e octinoxate.

In merito all’ossibenzone si è espressa anche la FDA americana in seguito ai risultati di uno studio che ha scoperto che sei filtri solari chimici specifici (avobenzone, octocylene, homosalate, octisalate, octinoxate e, naturalmente, oxybenzone) possono trovarsi nel nostro sangue dopo una sola applicazione di prodotti che li contengono.

Non si sa se e quali danni possa provocare l’ossibenzone ma è certo che, una volta assorbito dalla pelle, arriva nel sangue e questa non è una buona notizia.

È improbabile invece che filtri minerali penetrino nel corpo allo stesso modo di un ingrediente chimico. Quindi diversi test, e la stessa FDA, hanno sottolineato come prodotti a base di ossido di zinco o biossido di titanio, forniscono una protezione UV ad ampio spettro e con minori rischi di altri filtri solari. Dunque sarebbero da prediligere.

Creme solari senza ossibenzone

Il consiglio è dunque quello di acquistare creme solari senza ossibenzone e altri filtri chimici, prediligendo invece quelle che si servono di filtri minerali.

Eccone 5 con buon Inci.

Crema Solare Naturale SPF 50 – Officina Naturae

Una crema solare ad alto fattore di protezione adatta anche ai bambini. Si serve esclusivamente di filtri minerali e vegetali ideali per proteggere efficacemente dai raggi UVA e UVB. In più è racchiusa in una nuova confezione in bioplastica.

INCI

Aqua, Pongamia Glabra Seed Oil, Dicaprylyl Ether, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Glycerin, Alcohol*, Olea Europaea Fruit Oil, Titanium Dioxide, Oryza Sativa Bran Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil*, Tocopherol, Pyrus Cydonia Fruit Extract*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Malva Sylvestris Leaf Extract*, Bisabolol, Calendula Officinalis Flower Extract*, Alumina, Stearic Acid, Pongamol, Polyglyceryl-3 ricinoleate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Hydrated Silica, Oryzanol, Magnesium Stearate, Magnesium Sulphate Eptahydrate.

*da agricoltura biologica

Crema solare alta protezione SPF 50 – La Saponaria

Crema solare adatta a chi ha la pelle delicata e ai bambini. Si applica con facilità e non lascia patina bianca. La formulazione è senza profumo e con filtri 100% minerali non NANO.

INCI

Ingredients: Aqua, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Punica Granatum Fruit Water*, Coco-Caprylate/Caprate, Cocos Nucifera Oil*, Propanediol, C13-15 Alkane, Helianthus Annuus Seed Oil*, Tri(Polyglyceryl-3/Lauryl) Hydrogenated Trilinoleate, Titanium Dioxide, Polyhydroxystearic Acid, Lauroyl Lysine, Tocopheryl Acetate, Oryzanol, Bisabolol, Magnesium Sulfate, Silica, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Undecyl Alcohol, Phenethyl Alcohol (*da agricoltura biologica)

Stella Alpina Crema Solare Sensitive SPF 50 – Weleda

Protezione molto alta e ultra resistente all’acqua adatta ai bambini e a chi ha la pelle sensibile. Nella sua formulazione non si utilizzano profumi e a proteggere dai raggi solari ci pensano filtri minerali non nano.

INCI

Water (Aqua) Caprylic/Capric Triglyceride Titanium dioxide Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil Glycerin Cocos Nucifera (Coconut) Oil Alcohol Polyhydroxystearic Acid Polyglyceryl-3 Polyricinoleate Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables Stearic Acid Alumina Leontopodium Alpinum Flower/Leaf/Stem Extract Magnesium Sulfate Glyceryl Caprylate Hydrogenated Rapeseed Oil

Latte solare alla Carota – altissima protezione SPF 50 – Fitocose

È un’emulsione leggermente colorata per ridurre l’effetto bianco delle polveri inorganiche presenti come filtro solare. Inoltre è Nickel tested: > 0,1 ppm

INCI

Aqua, Helianthus annuus flower extract*, Coco caprylate, Titanium dioxide (coated,nano), Zinc oxide, Glyceryl stearet citrate, Cetearyl alcohol, Oryzanol, Sodium stearoyl glutamate, Aluminum hydroxide, Stearic acid, Capryloyl glycine, Daucus carota root extract*, Tocopheryl acetate, Glycerin, Xanthan gum, Acacia senegal gum, Sodium dehydroacetate, Citric acid, Sodium phytate, Rosmarinus officinalis extract, Brassica napus seed oil , Sodium anisate**- Sodium levulinate **- Beta carotene – CI 77491 – CI 77499

*da agricoltura biologica

**da estratti naturali

Latte Solare Eco Bio SPF 50+ Viso e Corpo – Omnia

Anche questo solare offre una protezione molto alta ed è indicato per pelli molto chiare e sensibili. Protegge efficacemente grazie ad un filtro minerale e aiuta a ridurre i rischi da allergie da filtro solare.

INCI

Titanium Dioxide (NANO), Caprylic/Capric Triglyceride**, Glycine Soja Oil*, Aqua, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate**, Coco-Caprylate**, Coco-Caprylate/Caprate**, Dicaprylyl Ether**, Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil*, Stearic Acid, Argania Spinosa Kernel Oil*, Alumina, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Polyglyceryl-2 Sesquioleate**, Glycerin**, Brassica Campestris Seed Oil**, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Polyhydroxystearic Acid, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract**, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil**, Beta-Carotene**, Bisabolol**, Sodium Chloride, Hydrogenated Vegetable Oil, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Parfum.

* da Agricoltura Biologica

** Origine Naturale

Naturalmente sul mercato ne esistono anche altre ugualmente valide. Ricordate sempre di leggere l’Inci per poter valutare la tipologia di filtro utilizzata e scegliere la crema solare migliore.

