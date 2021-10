I cosmetici hanno troppi interferenti endocrini, la BB cream Rimmel è il prodotto peggiore del test

Non è certo la prima volta che ne parliamo. Sono sempre più numerosi i test, le indagini e le ricerche, condotte in diverse parti del mondo, che mostrano come trucchi e altri prodotti cosmetici possano potenzialmente esporci agli interferenti endocrini e ad altre sostanze controverse. Ora a confermare questo è arrivato un nuovo test condotto in Francia.

Women Engage for a Common Future (WECF) France, membro della coalizione EDC-Free Europe, ha analizzato le etichette di 47 prodotti appartenenti a tre categorie: BB cream, correttori e mascara. Al loro interno sono state trovate 37 sostanze preoccupanti, inclusi interferenti endocrini, ingredienti persistenti nell’ambiente e bioaccumulabili, nanoparticelle o allergeni.

I prodotti presi a campione sono di ampio consumo e di marche note, e vengono venduti nei principali supermercati, profumerie e farmacie in Francia (sono però presenti anche nel nostro paese).

I risultati

In sintesi i risultati dell’indagine del WECF France evidenziano che:

37 le sostanze preoccupanti trovate nei cosmetici, di cui 7 interferenti endocrini “estremamente preoccupanti”.

31 prodotti (ovvero più dell’80% del totale analizzato) contengono almeno un ingrediente considerato “molto preoccupante”.

(ovvero più dell’80% del totale analizzato) contengono 36 prodotti contengono plastica

Le BB cream migliori e peggiori

Il rapporto evidenzia come la peggiore categoria di cosmetici, in quanto a sostanze indesiderate, sia quella delle BB cream, dove un campione è risultato contenere contemporaneamente addirittura 13 sostanze preoccupanti.

BB cream

Il prodotto peggiore del test è la BB cream di Rimmel che contiene davvero un “bel mix” di sostanze controverse:

bht

butylphenyl methylpropional

cyclopentasiloxane

ethylhexyl methoxycinnamate

fenossietanolo

biossido di titanio

chlorphenesin

citronellol

geraniol

hexyl cinnamal

limonene

linalool

profumi

Quelle che vi abbiamo segnalato in neretto, fanno parte della lista di sostanze che gli esperti francesi considerano “altamente preoccupanti”, in base ai dati e alle classificazioni fatte da agenzie nazionali e internazionali tra cui l’European Chemicals Agency (Echa) e la National Agency for Health Safety of the Food, (Anses) ma anche dal Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori e dall’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente (Epa).

Insomma, l’indagine si è basata su pareri autorevoli e fonti attendibili.

Contengono molte sostanze controverse anche le BB Cream a marchio:

Garnier (12 sostanze segnalate)

Nivea (12)

Clearins (11)

The Body Shop (10)

Uriage (10)

Tra le migliori vi sono:

Jonzac (2 sostanze)

Couleur Caramel (3 ingredienti)

Kiko (con 3 ingredienti segnalati ma di cui uno rosso)

Nei prossimi giorni analizzeremo anche i risultati sui mascara e i correttori.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: EDC Free Europe / WECF France

Leggi anche: