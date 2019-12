Cosmetici naturali fermentati: cosa sono e perché sono così efficaci per la cura del viso

I cosmetici naturali fermentati sono prodotti per la cura e la bellezza della pelle formulati con ingredienti naturali trasformati dal processo di fermentazione.

Grazie alla fermentazione, le proprietà degli oli e degli estratti di piante e fiori inseriti nei cosmetici vengono potenziate, aumentando l’azione antiossidante, idratante e nutriente dei cosmetici.

Florena Fermented Skincare è un’innovativa linea di prodotti cosmetici naturali composta da creme viso, oli elisir di bellezza, maschere e detergenti che contengono oli vegetali ed estratti di fiori fermentati, per una pelle più sana, più giovane e più bella.

Cosa sono i cosmetici naturali fermentati e perché fanno bene alla pelle

I cosmetici naturali fermentati sono prodotti innovativi per la cura e la bellezza della pelle, formulati con ingredienti naturali – come fiori, piante e oli vegetali – trasformati e potenziati dal processo di fermentazione.

Per ottenere cosmetici fermentati occorre innanzitutto scegliere gli ingredienti naturali di base, da cui estrarre i componenti attivi. A questi si aggiungono poi agenti fermentanti naturali, ovvero diversi tipi di microrganismi, che trasformano gli ingredienti in modo completamente naturale.

Concluso il processo di fermentazione, gli ingredienti vengono filtrati e aggiunti alle formulazioni di creme, maschere e detergenti.

Formulare cosmetici naturali con ingredienti fermentati è l’idea innovativa e rivoluzionaria alla base di Florena Fermented Skincare, il marchio 100% made in Italy e sostenibile appena lanciato: una nuova linea di prodotti di bellezza preparati con materie prime di origine naturale e vegan, esaltate dal processo di fermentazione.

La fermentazione è infatti un processo naturale che trasforma gli ingredienti attivi cosmetici, rendendoli più potenti per la pelle.

La scoperta dei benefici della fermentazione ha radici millenarie e, nel corso dei secoli, il processo di fermentazione ha rivoluzionato sia il mondo alimentare, regalandoci pane, aceto, birra e cioccolato, sia quello cosmetico.

Grazie alla fermentazione, infatti, gli oli contengono almeno dieci volte più acidi grassi essenziali, tra cui Omega 6 e Omega 9 a catena corta, rispetto agli oli non fermentati. L’olio d’oliva fermentato contiene addirittura 50 volte più Omega 6 e Omega 9 rispetto all’olio di oliva non fermentato.

Gli ingredienti selezionati per i cosmetici Florena Fermented Skincare hanno una naturale azione antiossidante e proprietà idratanti e nutrienti per la pelle.

I cosmetici naturali fermentati di Florena Fermented Skincare

Tra i prodotti di Florena Fermented Skincare troviamo un sapone non sapone per il viso, un detergente solido a base di gelsomino e olio di angelica fermentati per purificare la pelle in modo efficace ma delicato, preservandone la naturale idratazione.

L’offerta di Florena Fermented Skincare include poi una maschera viso e creme viso con fiori di camelia e olio d’oliva fermentati che idratano e nutrono la pelle fino a 24 ore, rendendola più morbida e sana.

La maschera e le creme possono essere personalizzate con due elisir, all’olio di cartamo e di argan fermentati, semplicemente aggiungendo da una a tre gocce di elisir alla dose di crema o alla maschera, per avere un prodotto su misura per la propria pelle.

Gli elisir di bellezza contengono veri petali di elicriso, illuminano e rigenerano la pelle e possono essere usati anche da soli oltre che in combinazione con creme e maschere.

I cosmetici di Florena Fermented Skincare hanno una potente funzione antiossidante che combatte i radicali liberi, molecole responsabili dell’invecchiamento cutaneo. L’uso di questi cosmetici fermentati contribuisce inoltre a rinforzare il film idrolipidico della pelle, una barriera naturale che protegge l’epidermide da agenti chimici e fisici esterni.

Il risultato è una pelle più morbida, più luminosa e dall’aspetto più sano.

Cosmetici naturali buoni per la pelle e per l’ambiente

Oltre a prendersi cura della bellezza, Florena Fermented Skincare tutela anche l’ambiente e la natura.

Nella scelta delle materie prime, nello sviluppo delle formulazioni e nella creazione dei cosmetici finiti, l’azienda ha infatti scelto di seguire i principi della green chemistry, così da realizzare prodotti di qualità ed eco-friendly, nel totale rispetto dell’ambiente.

Lo sviluppo e la produzione delle formule avviene in Italia, per offrire la qualità del Made in Italy.

Per confezionare le creme, Florena Fermented Skincare ha optato per vasetti in plastica riciclata al 100%, sei volte più piccoli e leggeri rispetto ai contenitori tradizionali, così da poter ridurre sia l’uso della plastica sia le emissioni di CO2.

Il packaging esterno è invece realizzato in carta riciclata minimo al 75%.

Il sapone non sapone per la detersione del viso è poi realizzato in un formato solido e waterless: la formulazione priva di acqua consente di eliminare la confezione in plastica, rendendo il packaging ecosostenibile. Tutti i materiali usati per le confezioni possono essere ulteriormente riciclati, conferendoli nella raccolta differenziata.