Interferenti endocrini e allergeni nei correttori per il viso, Avene e Maybelline tra i peggiori del test

Quanto sono “puliti” i correttori che utilizziamo ogni giorno? Per scoprire se questi cosmetici di uso comune contengono al loro interno sostanze controverse, Women Engage for a Common Future (WECF) France, membro della coalizione EDC-Free Europe, ha analizzato le etichette di diverse marche di correttori. Ecco cosa ha scoperto.

Il test di WECF è in realtà più ampio e ha preso a campione 47 prodotti appartenenti a tre categorie: BB cream, correttori e mascara. Si tratta di cosmetici di marche molto note e utilizzate anche nel nostro paese.

Questi prodotti sono risultati contenere, nel complesso, 37 sostanze preoccupanti tra cui interferenti endocrini, ingredienti che si accumulano nell’ambiente, nanoparticelle o allergeni.

Ieri vi abbiamo svelato i risultati delle BB cream, oggi invece parliamo dei correttori.

Quali sostanze controverse possono contenere i correttori?

Come si è visto nel caso delle BB cream, anche i correttori possono “nascondere” al loro interno sostanze che sarebbe bene non spalmare sulla nostra pelle anche se, come sempre sono entro i limiti di legge.

Alcuni esempi?

bht

butylphenyl methylpropional

cyclopentasiloxane

ethylhexyl methoxycinnamate

fenossietanolo

Tutti considerati ingredienti estremamente preoccupanti dagli esperti francesi.

Ma vengono segnalati anche:

biossido di titanio

chlorphenesin

citronellol

geraniol

hexyl cinnamal

limonene

linalool

profumi

I correttori migliori e peggiori

I correttori contengono un po’ meno sostanze controverse rispetto alle BB Cream ma comunque tracce di ingredienti sgraditi sono state trovate in tutti i campioni.

I peggiori in questa categoria sono risultati essere i marchi:

Lavera (9 sostanze sgradite ma con 1 solo rosso)

Avene (7 di cui 5 rossi)

Maybelline (7 di cui 5 rossi)

I prodotti con meno sostanze controverse del test sono invece:

Eye Care (2)

Fenty Beauty (2)

Kiko (2)

Sephora (2)

Vichy (2)

The Body Shop (2 ma con un rosso)

L’Oreal (2 ma con un rosso)

Fonti: EDC Free Europe / WECF France

