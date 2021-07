Capelli: il portentoso rimedio della nonna contro la caduta che vi farà stupire dei risultati

La caduta dei capelli è un problema diffuso e comune, che colpisce sia uomini sia donne. Ecco un rimedio fai da te con l’olio di ricino.

La caduta dei capelli è un problema che colpisce molte persone, indipendentemente dall’età o dal sesso. Tra le cause, oltre all’invecchiamento, vi sono stress e inquinamento a giocare un ruolo decisivo.

Tra i rimedi naturali, oggi vogliamo mostrarti una ricetta fai da te, veloce e semplice, con cui prenderti cura della tua chioma e facilitarne la crescita.

Perdita di capelli: un problema comune

Quando si è di fronte al problema della caduta dei capelli o alla calvizie, l’invecchiamento è la prima cosa a cui si pensa. Tuttavia, questo non è l’unico fattore responsabile di questo fenomeno, ma ve ne sono tanti altri come:

inquinamento

stress

accumulo di tossine dal cibo o dall’ambiente circostante.

Questo problema, inoltre, colpisce sia gli uomini sia le donne, e purtroppo spesso può compromettere l’autostima e la fiducia in se stessi.

Come rimedio, la maggior parte delle persone tende a rivolgersi a trattamenti chimici e specialisti che spesso non danno i risultati desiderati. Altri, invece, optano per il trapianto di capelli, una soluzione efficace ma, al tempo stesso, molto costosa.

E’ bene sapere che vi sono dei rimedi fai da te, efficaci e meno costosi con cui affrontare la caduta dei capelli. (Leggi anche: Caduta dei capelli: 10 rimedi naturali per rinforzarli)

La ricetta naturale anti-caduta

Si tratta di un composto molto semplice da preparare; una ricetta naturale a base di olio di ricino che favorirà una rapida crescita, e che richiede solo tre ingredienti facilmente reperibili.

Ingredienti:

2 cucchiai di olio di ricino

1 tuorlo d’uovo

1 cucchiaio di miele biologico

Preparazione:

Mescola tutti gli ingredienti insieme in una ciotola.

Amalgama bene per ottenere una pasta liscia e omogenea. Applica la preparazione delicatamente sulle radici dei capelli e su tutte le lunghezze.

Dopo l’applicazione, metti una cuffia da doccia e lascia agire per almeno due ore.

Dopo di che, lava i capelli con uno shampoo e un balsamo delicati.

Se preferisci, puoi anche applicare una maschera condizionante al posto del balsamo.

Affinché questo trattamento sia efficace, e per vedere risultati rapidi, devi essere diligente ed eseguirlo almeno una volta alla settimana per almeno due mesi. Oltre a favorire la crescita dei capelli, questa ricetta naturale li renderà più resistenti e lucenti. (Leggi anche: Rinforzare i capelli: cibi e rimedi naturali)

Vantaggi e benefici

Questa ricetta della nonna è composta da ingredienti naturali, delicati e molto nutrienti; di seguito i benefici.

Olio di ricino: utilizzato da migliaia di anni per il trattamento della caduta dei capelli, questo olio ha molte proprietà antimicotiche e antibatteriche. Aiuta a eliminare la forfora, cura le infezioni del cuoio capelluto e la follicolite. L’acido ricinoleico presente nell’olio di ricino aiuta a migliorare il flusso sanguigno alle radici dei capelli (cuoio capelluto), favorendone la crescita.

Miele: potente antiossidante, il miele è anche un fungicida molto efficace che distrugge germi e batteri. In combinazione con gli altri ingredienti, ha grandi proprietà che limiteranno la caduta dei capelli.

Tuorlo d’uovo: contiene aminoacidi e proteine ​​che sono ottimi per i capelli. Inoltre, il tuorlo d’uovo favorisce una crescita più rapida e sana, grazie alla biotina che stimola il rinnovamento dei follicoli piliferi alla radice.

Questi tre ingredienti sono una combinazione ideale per avere una chioma più sana e forte. Non c’è bisogno di ricorrere a trattamenti chimici, poiché applicando questa maschera vedrai i tuoi capelli ricrescere molto velocemente e potrai ancora una volta sfoggiare con orgoglio i tuoi capelli lunghi.

Seguici su Telegram| Instagram |Facebook |TikTok |Youtube

Ti potrebbe interessare: