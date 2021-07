Acqua solare, abbronzante e rinfrescante. Quando usarla e come scegliere quella con l’Inci migliore

Quando siamo al mare o in piscina per rinfrescarci un po’, idratare la pelle e favorire l’abbronzatura possiamo utilizzare un acqua solare. Si tratta di un prodotto in spray che però – attenzione – non sostituisce le creme solari in quanto a fattore di protezione. Ecco quando e come usare l’acqua solare e alcuni prodotti con buon Inci.

Chi cerca un momento di freschezza dalla calura estiva, può sperimentare l’utilizzo di un acqua solare che contrasta l’arrossamento, idrata e di conseguenza favorisce l’abbronzatura, anche se di per sé non si tratta di un prodotto abbronzante. Basta spruzzarla ogni volta che ne sentiamo il bisogno ma non dobbiamo cadere nell’errore di ritenere questo prodotto al pari di una crema solare.

Lo scopo dell’acqua solare infatti è diverso e, in molti casi, i prodotti in commercio non offrono una protezione SPF e UVA (esistono però anche acque solari con fattore protettivo ma non è facile trovarle eco-bio). Dunque è sempre bene utilizzare l’acqua solare insieme ad una crema solare adatta al proprio fototipo.

Quando e come usare l’acqua solare

L’acqua solare è perfetta per tutti quei momenti in cui al mare, in piscina, in terrazzo o giardino mentre prendiamo il sole vogliamo rinfrescarci un attimo, dare sollievo e idratare la pelle.

Grazie ai principi attivi presenti nelle acque solari (spesso aloe o oli essenziali rinfrescanti come la menta), queste consentono di lenire la pelle irritata a causa di salsedine, sole, sabbia, ecc. e sono perfette da utilizzare non solo quando fa caldo ma anche dopo aver praticato sport o in piscina per contribuire ad eliminare il cloro dalla pelle.

Prima di spruzzare l’acqua solare sul corpo o sul viso (evitando la zona degli occhi del naso o della bocca) è bene agitare lo spray in modo che i suoi principi attivi si sciolgano bene nella parte acquosa.

L’acqua solare si può utilizzare anche sul trucco ma sempre dopo aver applicato sulla pelle una protezione solare adeguata.

Sul mercato esistono diversi prodotti di questo tipo, ma non tutti hanno una composizione che esclude sostanze controverse per la salute e l’ambiente.

Ecco allora 3 acque solari eco-bio con buon Inci.

Acqua Solare Spray – Corpo e Viso – Officina Naturae

La sua formula è a base di estratti biologici di carota, aloe e avena e, come molte altre acque solari, non contiene filtri e di conseguenza non protegge dai raggi del sole. Si tratta di un cosmetico solare vegan, testato al nickel e con flacone in bioplastica da canna da zucchero.

I principi attivi di cui si serve sono:

Eritrulosio: prolunga l’abbronzatura, aiuta la pelle a rimanere idratata.

Estratto biologico di Carota: antiossidante.

Estratto biologico di Avena: idratante, ideale per pelli secche e avvizzite.

Estratto biologico di Aloe: idratante, emolliente e lenitivo.

Saccharide Isomerate: idratante e umettante.

INCI

Aqua, Alcohol, Saccharide Isomerate, Daucus Carota Root Extract*, Avena Sativa Leaf/Stalk Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Glycerin,Erythrulose, Citric Acid, Sodium Citrate, Parfum**, Geraniol, Limonene,Linalool.

(*da agricoltura biologica, **da olio di brassica italiano)

Acqua Spray Corpo Aloe Vera e Clorella “Hydra Sun” – Bioearth

La formula di questa acqua spray corpo è a base di succo di aloe vera biologica. Non contiene filtri solari e va sempre utilizzata in abbinamento ad una crema protettiva, da applicare in buona quantità e frequentemente.

INCI

Aqua (water), aloe barbadensis leaf juice*, glycerin, alcohol, actinidia chinensis (kiwi) fruit extract, chlorella pyrenoidosa extract, camellia sinensis leaf extract’, vitis vinifera (grape) leaf extract, ganoderma lucidum (mushroom) spore extract, polyglyceryl-4 caprylate, sodium lauroyl glutamate, diglycerin, decyl glucoside, ethylhexylglycerin, tocopheryl acetate, maltodextrin, ubiquinone, parfum (fragrance) , lactic acid, sodium benzoate, benzyl alcohol, potassium sorbate.

(*Biologico)

Acqua Solare Menta & Lime – Officina Umbra

Questa acqua solare rinfrescante è a base di succo di aloe biologico e oli essenziali di menta e lime. Ideale per pelli scure o già abbronzate. Come specifica anche in questo caso il produttore, l’acqua solare non contiene filtri e di conseguenza durante l’esposizione al sole è necessario abbinare sempre un’adeguata protezione solare.

INCI

Acqua, Glycerin, Salvia Officinalis Leaf Extract, Menta Piperita Leaf Extract, Bisabolol, Menthol, Helianthus Annuus Seed Oil*, Polyglyceryl – 4 Laurate/Sebacate (and) Polyglyceryl 6 Caprylate/Caprate, Citrus Aurantifolia Peel Oil, Mentha piperita leaf oil.

Leggi tutti i nostri articoli sulle creme solari.

