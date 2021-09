Acido ialuronico: non solo per la pelle! I benefici e gli usi che non ti aspetti sui capelli

I 14 Pinguini tornati in libertà, il commovente ritorno in natura

Non solo della pelle, l’acido ialuronico è un grande alleato dei tuoi capelli. Scopri i benefici e come usarlo per dire addio all’effetto crespo

Quando si parla di acido ialuronico si pensa subito ai benefici per la pelle grazie alle sue proprietà idratanti. Ma forse non tutti sanno che è un fantastico alleato dei capelli, in particolare dei capelli fini e di quelli più sensibili ai trattamenti quali decolorazioni e schiariture.

Cos’è l’acido ialuronico

L’acido ialuronico è una molecola che il nostro organismo produce ma a volte, anche con il passare del tempo, è possibile notarne la carenza. I capelli, ad esempio, possono risentirne di questa carenza tanto che si inizia a notare la presenza di ciocche dalle tonalità più spente e secche nella consistenza. L’istinto naturale è quello di tagliare le lunghezze ma potrebbe non bastare: abbinare un prodotto a base di questa molecola rappresenta invece una mossa giusta alla classica spuntatina.

Le proprietà per i capelli

Come abbiamo detto, trattamenti come le decolorazioni ma anche un’alimentazione poco equilibrata, smog e stress possono contribuire a indebolire la chioma, danneggiando la cuticola ovvero lo strato più esterno dei capelli. L’acido ialuronico, che è sinonimo di idratazione, permette di trattenere l’umidità e avere una capigliatura florida grazie alle riconosciute proprietà umettanti.

Quali benefici per i capelli

L’uso di prodotti a base di acido ialuronico consente di limitare la dispersione dell’acqua durante la detersione dei capelli, creando una sorta di film protettivo: questi sono rinforzati e più lucidi perché maggiormente idratati. Ma soprattutto si riduce sensibilmente quell’antipatico effetto “fizzy” o crespo, particolarmente evidente sui capelli sottili.

Come scegliere i prodotti per una capigliatura lucente

Esistono molti ritrovati per i capelli che contengono acido ialuronico ma a volte è possibile trovarne alcuni che lo combinano ad altri ingredienti per un’azione ancora più rinvigorente. Tra questi ci sono la cheratina, ottima per tenere a bada l’effetto crespo, o il collagene, dall’effetto riparatore per la fibra capillare e anche rimpolpante.

Come applicare l’acido ialuronico

Balsamo o siero: cosa scegliere? La grande varietà di prodotti permettere di trovare la soluzione più giusta per ogni necessità e esigenza. Si può optare per un balsamo senza risciacquo o anche per un siero a fine detersione: in entrambi i casi si utilizza sui capelli umidi con un massaggio sul cuoio capelluto e, poi con un pettine, si vanno a coprire le lunghezze.

