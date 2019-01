Come preparare uno scrub fatto in casa con appena due ingredienti. Una ricetta semplicissima e veloce per esfoliare la pelle in modo naturale ed efficace utlizzando sale e olio di mandorle dolci.

Una skin-care invernale è molto importante per esfoliare la pelle che in questa stagione in cui, più che mai, nonostante sia nascosta e protetta sotto strati di vestiti, collant, cappotti ed accessori vari, viene comunque sottoposta allo stress delle temperature rigide e della poca esposizione, aumentando l'accumulo di cellule morte e imperfezioni. Lo scrub settimanale diventa, quindi, una delle coccole più benefiche che possiamo concedere alla nostra pelle e a noi stessi, alla base della successiva idratazione.

Cosa succede alla nostra pelle d’inverno?

“ Durante i mesi invernali la pelle rallenta le proprie attività, un po’ come fanno le piante: questo è principalmente dovuto al fenomeno di vasocostrizione legato al freddo .” spiega il Prof. Monti, dermatologo e docente all’università di Milano che sottolinea come all’origine della pelle particolarmente secca in questa stagione possano esserci anche " i lavaggi frequenti – soprattutto se si utilizzano saponi – il vento, l’umidità relativa bassa, la permanenza a lungo in ambienti condizionati, l’uso di profumi alcolici, la frequentazione di piscine. ”

Per una pelle morbida e setosa anche in inverno, dunque, il primo passo è proprio quello della corretta esfoliazione. E non servono prodotti costosi o particolarmente aggressivi. Bastano pochi ingredienti, economici e facilmente reperibili, per preparare degli scrub-corpo fatti in casa.

Qui vi presentiamo la ricetta semplicissima dello scrub corpo al sale e olio di mandorle, semplicissima e cruelty free.

Gli ingredienti:

sale fino integrale

olio di mandorle dolciolio di mandorle dolci 100% puro pressato a freddo

un vaso in vetro con coperchio

Il procedimento:

Basta riempire il barattolo di vetro con il sale e aggiungere 4/5 cucchiai di olio di mandorle. Per uno scrub più nutriente si può aumentare la dose dell’olio.

Come usarlo:

Fatto una volta ogni sette o dieci giorni dona un risultato di pelle liscia e pulita.

Come conservarlo:

Grazie alle proprietà del sale, questo scrub fatto in casa si conserva chiuso in un barattolo ermetico fino a 6 mesi. A patto che rimanga asciutto e senza infiltrazioni di acqua.

Manuela d'Annibale