Chi l’ha detto che i dolcetti siano buoni solo da mangiare? Questi cioccolatini di cui vi parliamo, semplicissimi e veloci da realizzare, sono degli ottimi idratanti da utilizzare sotto la doccia.

Per prepararli servono pochi ingredienti. Eccoli elencati qui di seguito:

20 g di cera d'api

20 g di cioccolato fondente/ bianco

40 g di olio d'oliva

5/6 gocce di olio essenziale di arancio (facoltativo)

La preparazione di questi cioccolatini idratanti è molto semplice: bisogna innanzitutto sciogliere a bagnomaria la cera d'api, poi unire l'olio, il cioccolato e mescolare fino a quando sarà sciolto. A questo punto, bisogna togliere dal fuoco e a piacere aggiungere qualche goccia di olio essenziale di arancio dolce. Infine, versare negli stampini in silicone e lasciare raffreddare.

Questi dolcetti per la pelle si conservano in frigo per un paio di mesi in barattoli di vetro a chiusura ermetica.

Che ne dite di provare questi cioccolatini originali e autoprodotti per prenderci cura del nostro benessere e della nostra pelle?

Questa ricetta è stata condivisa da Simona Scazzuso sul nostro gruppo Facebook.

Volete condividere anche voi le vostre creazioni per vederle pubblicate su Greenme.it? Veniteci a trovare e postatele su Sarò buon* con la Terra: Risparmio, Riciclo, Rispetto e Autoproduco