Un'ottima notizia per gli animali dalla California. Lo stato Usa ha appena approvato una legislazione che vieterà ai produttori di cosmetici di vendere prodotti o ingredienti testati su animali.

La legge, che è stata approvata dal governatore Jerry Brown la settimana scorsa, entrerà in vigore a gennaio 2020.

Il Cruelty-Free Cosmetics Act, siglato da oltre 100 compagnie di cosmetici, aggiunge la California alla lista dei Paesi che già vietano i test sugli animali, come Unione Europea, India, Israele e Guatemala. E segna un primo passo verso il divieto in tutti gli stati degli Usa, o almeno si spera.

"Questo è un sogno che si avvera", ha dichiarato Judie Mancuso, fondatrice e presidente della Social Compassion in Legislation, che ha lottato affinché la nuova norme venisse approvata. "Speravo nella vita di dire addio ai prodotti testati sugli animali ... Condurre questo sforzo è il più grande successo della mia vita, e siamo così grati al Governatore Brown per aver firmato questo disegno di legge salvavita e punto di riferimento. È un retaggio di cui lui e il senatore Galgiani possono essere orgogliosi, e uno per i libri di storia come un enorme passo avanti per l'umanità ".

Mai più animali intossicati dai profumi e bruciati da creme e saponi. Sono morti così ogni anno migliaia di animali, nonostante esistano più di 200.000 ingredienti cosmetici già disponibili sul mercato.

Ora questi animali sono salvi anche in California!

Purtroppo, anche se le aziende non potranno testare su animali gli ingredienti in tutto i territori in cui è vietato, potranno farlo all’estero, vendendo tali prodotti in Paesi come la Cina, dove è obbligatorio testare i cosmetici.

Roberta Ragni

Leggi anche: Sperimentazione animale sui cosmetici: divieto mondiale prima del 2023, la sfida dell'UE