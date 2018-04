Arriva anche in Italia uno degli shampoo più green del mondo. Si tratta in realtà di una linea di prodotti che oltre ad essere verdi in quanto a formulazioni sono racchiusi in bottiglie e confezioni 100% biodegradabili che, una volta svuotate, si possono addirittura piantare!

Questo innovativo packaging adottato dall'azienda O'right sbarcata da poco anche in Italia e non a caso chiamato “Tree in the bottle” dice addio alla plastica con flaconi e bottiglie realizzate a partire dagli scarti vegetali, non solo compostabili al 100%, ma che contengono un seme al loro interno per far nascere una piantina di acacia o di caffè (a seconda della linea) una volta messi nel terreno.

Lo shampoo e gli altri prodotti

Questa linea di prodotti professionali da parrucchiere O’Bright (brand nato Taiwan e ispirato alla cultura green locale), di cui fiore all’occhiello è proprio questo shampoo, è completamente biologica e con ottimo INCI, senza ingredienti inquinanti e potenzialmente dannosi per la salute come:

Parabeni

Formaldeide

Coloranti

Ftalati

DEA

Sulfati

Ossido di Etilene

Ormoni ambientali

Si basano invece su principi attivi naturali e agenti schiumogeni organici come amminoacidi e glucosidi. Le sostanze vegetali utilizzate sono estratte con processi industriali a ridotto impatto ambientale e che non necessitano uso di conservanti.

Lo shampoo “Tree in the Bottle” è disponibile in diverse varianti tra cui Green Tea, Goji Berry e Golden Rose, ideali per diversi tipi di capelli: fini, colorati, danneggiati, ecc.

Non mancano anche le certificazioni ambientali di questo e degli altri prodotti, ottenute grazie ai packaging 100% biodegradabili, alla produzione con energia pulita e a zero emissioni di carbonio. Spicca anche la presenza del coniglietto che testimonia che le formule non sono testate sugli animali.

La bottiglia

La bottiglia in cui è racchiuso lo shampoo si ispira in tutto e per tutto alla natura sia nella composizione che nella decorazione. E’ realizzata con amido di frutta e verdura, ovvero materiali completamente biodegradabili, ed è chiusa con un originale tappo in bambù Moso taiwanese.

La vera sorpresa si trova però sul fondo dove sono posizionati dei semi di acacia di Taiwan. Quindi, una volta consumato tutto lo shampoo, possiamo piantare la bottiglia nella terra e, con un po’ di pazienza, potremmo veder crescere un bellissimo albero!

Sarà la bottiglia stessa a fornire nutrimento alla pianta che cresce, una volta che si è completamente decomposta. Questa si disgrega in circa 6 mesi/1 anno, calcolate dunque bene il tempo massimo per consumare i prodotti all’interno.

L’innovativa confezione è stata anche premiata con prestigiosi riconoscimenti come il Red Dot Award (2013, 2014 e 2017) e il Good Design Award (2015).

Esiste anche un’altra bottiglia innovativa dello stesso marchio prodotta da fondi di caffe 100% riciclati. Si evita dunque qualsiasi tipo di spreco, realizzando bottiglie 100% compostabile e dall’inconfondibile e naturale color caffè. Anche questa confezione si può mettere in terra e piantare (sul fondo ci sono i semi di caffè). In condizioni di terreno e ambientali favorevoli potremmo veder nascere la nostra piantina!

Da sottolineare tra l’altro, sempre con un occhio alla sostenibilità ambientale, che la sede di O’right è alimentata con il 100% di energia rinnovabile e ha un sistema di riciclo dell’acqua in grado di filtrare quella piovana. Un eco edificio in grado di risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2.

Dove trovare i prodotti

Il Tree in the Bottle e gli altri prodotti della linea O'right sono arrivati da poco in Italia. Potete trovarli nei parrucchieri più green attenti agli Inci dei prodotti e all’ambiente, ma anche direttamente online sul sito italiano ufficiale del marchio.

Francesca Biagioli