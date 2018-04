Realizzare e vendere cosmetici biologici con il 100% di ingredienti naturali, molti dei quali autoprodotti nel proprio agriturismo, come ad esempio l'olio extra vergine d'Oliva. E' questa la bella storia di Erika, titolare dell'Agriturismo biologico Sant'Egle, che, proprio partendo dal consumo personale e dai dubbi suscitati da molti dei prodotti in commercio, ha messo a punto una linea tutta nuova, bio e con un INCI veramente impeccabile.

La perplessità di Erika è iniziata nel leggere l'etichette di alcuni prodotti cosmetici bio che, nonostante vengano venduti come biologici, contengono ingredienti dannosi per la salute come la paraffina di derivazione petrolifera (Paraffinum Liquidum).

Erika voleva offrire ai suoi clienti dei prodotti bio al 100% nel pieno rispetto della natura e dei suoi cicli. E così, anche grazie alla valida collaborazione di Emma, esperta di cosmesi, Erika ha creato una linea viso e corpo biologica, sicura al 100%, dove ogni ingrediente fosse tracciato e certificato bio all'origine ed il laboratorio di trasformazione fosse anch'esso certificato bio.

La linea cosmetica Sant'Egle

Dopo un lungo lavoro e con grande soddisfazione, dal 2016 è in vendita la linea cosmetica bio dell'Agriturismo biologico Sant'Egle fatta con olio E.V.O bio dell'agriturismo stesso. Tutta la linea è indicata per chi ha pelli sensibili, per chi rispetta l'ambiente, gli animali e la natura. Sono tutti prodotti concentrati, per questo un flacone dura a lungo. Il profumo è frutto di preziosi oli essenziali. Si tratta di una linea cosmetica dedicata a chi sceglie con buonsenso uno stile di vita, senza dimenticare i prodotti per il proprio corpo.

La raccolta delle olive all'Agriturismo Sant'Egle

Ad oggi è possibile provare la crema corpo, crema mani, shampoo, balsamo, bagno doccia, crema solare e la crema antirughe per il viso.

"Il vero lusso, il vero benessere è la semplicità, potersi fermare e fare un po' di silenzio per ascoltare il buon gusto, in armonia con l'ecosistema.

Piccole attenzioni, buone abitudini, per una nuova cultura del vivere con una coscienza green.

E' possibile acquistare tutti i prodotti nel bio shop dell'agriturismo sant'Egle, online sull'e-commerce ed in diversi negozi italiani e centri benessere.