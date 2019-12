Panettoni e pandori fior fiore Coop al cioccolato: prodotti golosi ed equosolidali per il Natale

A Natale non sappiamo rinunciare ad un buon panettone o pandoro da mangiare in compagnia della nostra famiglia o degli amici. Al supermercato possiamo trovare dei prodotti di qualità che, oltre che buoni, siano anche etici. È il caso dei pandori e panettoni fior fiore Coop che utilizzano cacao equosolidale.

La Coop propone alcuni prodotti d’eccellenza: la linea Fiorfiore di pandori e panettoni realizzati con ricette artigianali della tradizione (classiche o rivisitate), vere specialità da pasticceria incartate a mano. Ma c’è di più.

Attenti oltre che al gusto anche all’etica, quest’anno i dolci natalizi sono pensati per chi ama fare acquisti responsabili, sostenendo i paesi del Sud del mondo. Il cacao utilizzato nelle ricette, infatti, proviene esclusivamente da commercio equosolidale ed è certificato Fairtrade.

Vi ricordiamo che, purtroppo, il cioccolato che arriva sulle nostre tavole ha spesso un sapore davvero molto amaro: quello della schiavitù e dello sfruttamento minorile. Ecco perché è importante scegliere sempre di acquistarlo da commercio equo e solidale.

­Tornando al panettone, Altroconsumo ha recentemente confermato l’ottimo sapore e le interessanti caratteristiche del panettone basso prodotto con la ricetta classica del 1869 fior fiore Coop, che nella sua ultima classifica lo ha messo al primo posto su un totale di 15 prodotti analizzati. Questo panettone è risultato il migliore secondo il giudizio di pasticceri esperti, assaggio dei consumatori ma anche in base a test di laboratorio che ne hanno valutato gli ingredienti.

Ma, come dicevamo, non c’è solo il classico panettone, gli amanti del cioccolato possono scegliere infatti tra diverse varianti all’interno della linea fior fiore Coop:

Panettone arancia e cioccolato fondente: questo panettone è arricchito da scaglie di cioccolato e scorze di arancia candita (un mix che si sposa benissimo) ed è ricoperto da una glassa di nocciole. Per realizzarlo, secondo la ricetta tradizionale, occorrono 40 ore di lavorazione: è infatti preparato con lievito madre e prevede il raffreddamento naturale.

Panettone cioccolato e cherry : dopo il grande successo dello scorso anno, torna disponibile anche per le festività 2019. Questo dolce natalizio, a lievitazione naturale, è farcito oltre che con tante gocce di cioccolato anche con morbide ciliegie e liquore Kirsch. La copertura è realizzata con cioccolato fondente e amarene zuccherate.

: dopo il grande successo dello scorso anno, torna disponibile anche per le festività 2019. Questo dolce natalizio, a lievitazione naturale, è farcito oltre che con tante gocce di cioccolato anche con morbide ciliegie e liquore Kirsch. La copertura è realizzata con cioccolato fondente e amarene zuccherate. Pandoro con gocce di cioccolato fondente extra: ha il sapore tradizionale del classico dolce natalizio, arricchito però da gocce di cioccolato fondente extra che proviene dalla Repubblica Dominicana.

Ribadiamo: il cioccolato utilizzato in questi dolci è sempre e solo equosolidale! Grazie a queste specialità natalizie, Coop si conferma attualmente l’unica catena della grande distribuzione a realizzare prodotti da ricorrenza con cacao FairTrade a marchio proprio.

Anche chi non ama il cioccolato ma cerca comunque un panettone particolare, non rimarrà deluso. Può scegliere infatti il Dolci Frutti, la cui soffice pasta è arricchita da frutta non candita, oppure il Pandoro di Verona prodotto con la ricetta classica.

Golosi di tutta Italia fatevi avanti!