Natale Green, dal menù ai regali, dalle decorazioni alla tavola, la guida per le feste

Ecco il nostro regalo di Natale per voi! Una guida gratuita al Natale green.

Il Natale è il momento ideale per ritagliarsi del tempo per sé, per trascorrere del tempo prezioso con i propri cari, per decorare la casa e ritrovarsi attorno a una bella tavola imbandita e scambiarsi doni. A pagarne le conseguenze sono spesso il conto in banca e il girovita ma c’è anche un’altra vittima meno evidente: l’ambiente!

Spendere e consumare in eccesso ha ovviamente un effetto negativo su di esso. Spesso questa festività è diventata sinonimo di spreco, ma gli accorgimenti che possiamo e dobbiamo adottare perché i nostri festeggiamenti e i nostri addobbi non rechino danno al nostro Pianeta sono moltissimi, vediamo come rendere il nostro Natale più green e sostenibile.

Possiamo auto-produrre gli addobbi, ma anche i doni, da soli o con l’aiuto dei nostri cari, compresi i bambini, utilizzando quello che la natura ci offre o riciclando ciò che abbiamo in casa, senza gravare sul conto in banca e sull’ambiente.

All’interno della guida che abbiamo preparato per voi troverete tutte le indicazioni utili per un Natale green, dalla scelta dell’albero di Natale perfetto alle tante idee originali e a costo zero per divertirsi ad addobbarlo grazie al riciclo creativo e a ciò che la natura ci offre.

Oltre agli addobbi per l’abete, tante decorazioni natalizie fai da te per la casa, dalle ghirlande da appendere all’ingresso ai centrotavola, che potrete realizzare recuperando aghi di pino, bacche, pigne e ghiande.

Imparerete anche a preparare in modo semplice candele e lanterne per dare un tocco di magia alla casa nelle giornate di festa.

Non mancano le idee per i regali di Natale fai da te, perché un dono fatto con le proprie mani è sempre gradito: vi divertirete a spignattare preparando cosmetici fai da te, sali aromatizzati e liquori, che potrete poi confezionare con incarti riciclando carta, sacchetti e nastrini.

Abbiamo scelto per voi idee semplici, da realizzare con materiali ecologici, facilmente reperibili ed economici. Troverete creazioni alla portata di tutti, così da poter coinvolgere anche i bambini e chi chi non ha dimestichezza con i lavoretti creativi.

Infine, abbiamo pensato a un menu, dall’antipasto al dolce, con ricette vegetariane e vegane per i giorni di festa: piatti semplici ma buonissimi, che rispettano il Pianeta e gli animali, per un buon Natale Green!

Scarica QUI la nostra guida.

