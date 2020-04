L’impegno di Coop nell’emergenza coronavirus

In queste difficili settimane anche fare la spesa può risultare complicato per problemi legati agli spostamenti o per la riduzione delle proprie entrate.

Per andare incontro alle esigenze e alle difficoltà dei consumatori durante l’emergenza coronavirus, Coop ha attivato una serie di servizi e tutele, dalla spesa a domicilio per le persone in difficoltà ai prezzi bloccati per due mesi.

Spesa a domicilio in 1000 Comuni

In queste ultime settimane la maggior parte di noi è costretto a rimanere a casa per limitare e rallentare i contagi da coronavirus.

Ci si può spostare dal proprio domicilio solo per necessità, tra cui ovviamente rientra la spesa. Tutti i punti vendita Coop sono aperti tutti i giorni a esclusione della domenica, ed è dunque possibile acquistare generi di prima necessità. Molte persone possono però riscontrare difficoltà a recarsi nei supermercati: pensiamo a chi ha problemi di salute, agli anziani soli, a chi non possiede l’automobile.

Coop continuerà a garantire sia gli approvvigionamenti sia le misure di sicurezza a tutela della salute dei consumatori, ma per andare incontro alle esigenze della clientela, mille punti vendita sul territorio italiano stanno collaborando con il Dipartimento della Protezione Civile, l’Anci e diverse organizzazioni di volontariato per effettuare la consegna a domicilio per le persone in difficoltà. Per ricevere informazioni relative all’iniziativa e alle modalità di accesso al servizio è sufficiente rivolgersi al proprio Comune.

Prezzi bloccati, sconti e buoni spesa per chi è in difficoltà

A causa dell’emergenza che ci stiamo trovando ad affrontare, molte famiglie italiane si trovano a dover fare i conti con entrate ridotte e questo può voler dire non riuscire a fare la spesa.

Il governo italiano ha recentemente annunciato l’arrivo di buoni spesa che verranno erogati dai Comuni a chi ha più bisogno: Coop ha deciso di dare una mano in più ai propri clienti, incrementando con ulteriori sconti i buoni che saranno messi a disposizione per le famiglie in difficoltà.

I supermercati Coop si sono inoltre impegnati a mantenere i prezzi bloccati su oltre 18mila prodotti confezionati in vendita sia a marchio Coop che di tutte le altre marche. I prezzi resteranno invariati fino al 31 maggio di quest’anno, evitando così aumenti e rischi speculativi che danneggerebbero i consumatori.

Lo scopo è quello di tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, molte delle quali sono messe a dura prova dalla perdita o dalla diminuzione del lavoro.

100 Giga per i clienti Coopvoce, per rimanere vicini ai propri cari

Lo smartphone non è mai stato così protagonista come in queste lunghe giornate, per rimanere in contatto con parenti e amici o per informarsi su quanto sta accadendo durante l’emergenza.

Per questo Coop ha pensato di offrire in regalo 100 Giga a tutti i clienti Coopvoce. L’offerta è attivabile fino al 3 aprile accedendo all’area clienti del sito, oppure attraverso l’App o inviando un semplice SMS ed è compatibile con tutte le altre promozioni e offerte Coopvoce.

Mascherine e dispositivi medici da Hong Kong all’Italia

Mascherine, guanti, occhiali protettivi sono fondamentali per riuscire a gestire l’emergenza, poiché consentono una minore esposizione al virus ed evitano che eventuali persone infette ma asintomatiche contagino altri.

Per questo Coop Far East, rete Coop dell’estremo oriente, ha convertito la propria attività alla ricerca a tempo pieno di dispositivi medici: circa 2 milioni di protezioni da Hong Kong sono destinati alla Protezione Civile italiana impegnata a fronteggiare l’epidemia.

Mascherine e guanti saranno forniti anche ai dipendenti Coop, così da aumentare la sicurezza per tutto il personale impegnato nei punti vendita, nonché per i clienti.