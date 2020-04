Da Coop audiolibri, abbonamenti a giornali, ebook e video gratis per trascorrere meglio il lockdown chiusi in casa

È partita ieri la nuova iniziativa “A casa con Coop” con la quale Coop ha deciso di offrire tanti servizi gratuiti di intrattenimento per le famiglie italiane, così che possano godere al meglio del tempo libero mentre sono costrette a casa.

Grazie alla collaborazione tra Coop e importanti partner tra cui Rakuten TV e Storytel, è nato il comfort kit che include servizi di informazione, film, ebook, audiolibri e fitness per essere vicini agli italiani in questo periodo di emergenza.

Cos’è “A casa con Coop”: film, libri, yoga e tanto altro

“A casa con Coop” è il nuovo progetto che Coop ha ideato in collaborazione con Rakuten TV, Storytel e Librerie.coop, per essere più vicina agli italiani costretti a casa a causa dell’emergenza data dal coronavirus.

Si tratta di un’iniziativa speciale, della durata di circa un mese, con la quale Coop offrirà gratuitamente a oltre 200mila persone film, riviste e quotidiani, ebook, audiolibri e lezioni di yoga online.

I servizi di informazione sono attivi già da oggi con ben 5mila abbonamenti gratuiti a quotidiani e riviste tra cui Repubblica, Corriere della Sera, Donna Moderna ed Elle, oltre alle edizioni del Gruppo QN che includono La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino.

Nei giorni successivi saranno poi resi disponibili i titoli presenti su Rakuten TV, una delle più grandi piattaforme di video on-demand, presente in 42 paesi con un catalogo che comprende classici di Hollywood, serie TV, contenuti locali, canali tematici ed esclusivi.

Grazie all’operazione “A casa con Coop”, oltre 60mila utenti avranno a disposizione 500 mila codici, dunque ogni utente potrà vedere ben 8 film gratuitamente.

Grazie all’iniziativa “A casa con Coop” gli utenti potranno anche scegliere di leggere 50 ebook o di accedere gratuitamente a due mesi di ascolto gratuito di audiolibri: Librerie Coop ha infatti messo a disposizione 10mila copie digitali di libri per tutta la famiglia e. grazie alla collaborazione con Storytel si avranno a disposizione decine di migliaia di audiolibri e podcast gratuiti.

Infine si potranno seguire 16 lezioni online di smart yoga per quattro settimane, pensate per adulti e bambini.

Come funziona “A casa con Coop”

Per richiedere i servizi è sufficiente accedere al sito internet dedicato acasaconcoop.it, sul quale saranno visibili tutte le offerte.

Dopo aver inserito i propri dati e averli confermati, si riceveranno i codici per poter accedere al servizio scelto.Ogni utente potrà scegliere un solo servizio e per riuscire a sostenere tutte le richieste e rendere i servizi fruibili senza intoppi, le offerte di “A casa con Coop” saranno attivate in modo progressivo: dall’8 aprile sarà possibile leggere gratuitamente riviste e quotidiani, dal 9 aprile arriveranno gli e-book, dal 10 aprile si potranno vedere i film e, infine, dall’11 saranno disponibili anche audiolibri e podcast. Le lezioni di yoga sono invece già disponibili.

Registrandosi sul sito librerie.coop.it, i beneficiari di “A casa con Coop” potranno inoltre scaricare gli ebook gratuiti della campagna #iorestoacasaeleggo con #libreriecoop.