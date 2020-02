Codici Sconto: sempre più italiani acquistano online tramite i coupon

Il fenomeno dei coupon promozionali è tutt’altro che in declino, il 2020 sarà l’anno migliore per l’e-commerce e per i siti di voucher sconto in Italia.

Non si arresta l’evoluzione sorprendente del mercato dei codici promozionali, coupon esclusivi o generici che inviati in formato elettronico permettono all’utente di risparmiare sull’acquisto di beni al consumo.

I codici sconto sono considerati ad oggi un vero e proprio traino dell’e-commerce a livello mondiale e anche in Italia questo mercato è in forte crescita come conferma una semplice analisi tecnica di Promocodex International Srl, un’azienda globale che si occupa di codici promozionali.

L’analisi che è stata effettuata tramite un semplice studio sulle keyword ricercate dagli italiani che contengono le parole “coupon, codice sconto o codice promozionale” fanno evidenziare un netto aumento delle ricerche web su siti specializzati che fungono da aggregatore di dati e che contengono codici sconto per i principali negozi online come Amazon ed Ebay, ma anche per siti importanti di turismo come Hotels.com, Expedia e Booking.com.

Questo studio sui dati di Promocodex Italia (raggiungibile al sito https://it.promocodex.com/ e che rappresenta la pagina italiana per la ricerca dei coupon sconto nel nostro paese) preannuncia un incremento nel mercato dell’e-commerce e degli acquisti online anche nel 2020.

Gli italiani comprano online nei siti più famosi, per evitare problemi e truffe che sempre purtroppo hanno contraddistinto in maniera negativa gli acquisti su internet nel nostro paese. Per questo motivo scelgono la qualità e l’appeal dei migliori siti.

Non a caso la ricerca dei codici promozionali per amazon.it è in cima alle preferenze degli utenti italiani. In questo caso è sempre consigliato affidarsi ai siti specializzati di codici sconto, in quanto non è semplice trovare online i voucher sconto per Amazon.

Cercare infatti in un aggregatore di sconti può essere utile per due motivi: ottenere subito e in una sola pagina internet tutti i codici sconto attualmente disponibili, trovare dei coupon promozionali esclusivi, ovvero presenti solo nei portali dedicati ai buoni sconto.

Questi siti che offrono coupon sconto in vari paesi infatti hanno una relazione “privilegiata” con i maggiori portali di e-commerce e anche con i network di affiliazione. Per loro è davvero semplice ottenere dei buoni sconto per poi distribuirli all’utente finale tramite il loro aggregatore.

Un altro partner affidabile per i propri acquisti su internet è decisamente eBay Italia. Gli utenti del nostro paese sono infatti sempre alla ricerca del coupon Ebay più recente.

eBay è infatti un sito di e-commerce tra i più rinomati a livello mondiale e un portale di acquisti dove è possibile trovare prodotti di elettronica e di abbigliamento a prezzo scontato.

La ricerca dei coupon anche qui è semplificata dalla presenza dei portali di buoni sconto che offrono una carrellata di voucher per i principali negozi online in Italia.

Codici Sconto: un’ottima alternativa rispetto ai voucher in formato cartaceo.

Acquistare online tramite i codici sconto alfanumerici è inoltre molto semplice ed è in netta contrapposizione ai voucher tradizionali su carta che erano utilizzati fino al boom dei siti di buoni promozionali.

Questo metodo di risparmio, che avviene velocemente online attraverso la consultazione di un sito web è anche un valore aggiunto per il rispetto dell’ambiente ed evita un utilizzo smodato della carta stampata.