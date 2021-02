Coca-Cola sta per lanciare le bottiglie di carta per sostituire quelle di plastica

È stato presentato in autunno scorso il primo prototipo di bottiglia di carta (paper bottle) e ora Coca-Cola Company passerà dal laboratorio ai test del mercato per verificare la risposta dei consumatori. La prima verifica è prevista per l’estate 2021 in Ungheria.

Qui 2mila persone riceveranno la bevanda vegetale AdeZ in un prototipo di bottiglia da 250ml che consiste di fatto in un guscio di carta con un rivestimento e un tappo di plastica riciclabile.

“La sperimentazione rappresenta un importante passo verso il nostro tentativo di sviluppare una bottiglia di carta – dice Daniela Zahariea, Director of Technical Supply Chain & Innovation di Coca‑Cola Europe. Le persone si aspettano che Coca‑Cola sviluppi e porti sul mercato packaging nuovi, innovativi e sostenibili. Ecco perché stiamo collaborando con esperti come Paboco, sperimentando apertamente e conducendo questo primo tentativo sul mercato. È un ulteriore passo verso la realizzazione degli obiettivi della nostra strategia World Without Waste”.

Il prototipo di prima generazione è stato messo in essere dal team di Ricerca e Sviluppo di Coca-Cola a Bruxelles e da The Paper Bottle Company (la Paboco appunto), una start up danese sostenuta da ALPLA e BillerudKorsnäs.

La tecnologia sviluppata da Paboco è progettata per creare bottiglie riciclabili al 100% da legno di provenienza sostenibile, con una barriera di materiale a base biologica in grado di resistere a liquidi, CO2 e ossigeno e adatta a bevande, ma anche a prodotti di bellezza. Lo scopo è creare una bottiglia che possa essere riciclata come carta.

Questo progetto sostiene gli obiettivi di Coca-Cola Company e del ‘World Without Waste’ di raccogliere e riciclare una bottiglia o una lattina per ogni bottiglia venduta entro il 2030, riducendo l’uso di materiali di imballaggio vergini e utilizzando solo materiali di imballaggio riciclabili al 100%.

Fonte: Coca Cola Company

