Cashback: arriva il rimborso di Natale. Cosa fare se non vedete l’accredito (o se è sbagliato)

Cashback, al via ai rimborsi. Cosa fare se ancora non risulta o in caso di importo differente da quello mostrato sull’app Io?

I rimborsi del programma Cashback di Natale erano stati promessi entro il 1 marzo 2021 e, a quanto pare, i tempi sono stati rispettati . Sono diversi gli utenti che hanno già ricevuto l’accredito del 10% degli acquisti effettuati utilizzando carta o bancomat nel mese di dicembre 2020. Cosa fare se ancora non risulta sui nostri conti correnti? E in caso l’importo differisse da quello atteso e mostrato sull’app Io come bisognerà procedere?

Cosa fare se non risulta ancora l’accredito

Non tutti i 3.240.770 di utenti che hanno ottenuto il diritto al rimborso effettuato più di 10 transazioni dall’8 al 31 dicembre 2020 al momento hanno ricevuto ancora l’accredito del 10% dell’importo speso che figura già nell’app Io e che per alcuni è stato modificato anche successivamente la chiusura dopo il ricalcolo delle transazioni effettuate dal sistema che, ancora in fase sperimentale e soprattutto i primi giorni, ha subito diversi disservizi. (LEGGI anche: Bonus Cashback: attenzione al contactless, ancora nessuna novità sull’aggiornamento).

Cosa fare nel caso che ancora non risultasse l’importo sul proprio conto corrente? Al momento assolutamente nulla. Bisogna solo attendere qualche giorno e iniziarsi a preoccupare solo se l’accredito non dovesse arrivare entro il 1 marzo 2021, data questa indicata come termine massimo dell’erogazione. Diffidate da messaggi o email che invitano a compilare moduli: a tal proposito leggi Cashback, attenti alla truffa! Per il rimborso non bisogna compilare alcun modulo

Cosa fare se c’è un errore nell’importo accreditato

Se avete già ricevuto l’accredito o la app non vi abbia calcolato tutti i rimborsi dovuti o, ancora, abbia registrato importi inesatti, è disponibile dal 15 febbraio un portale dedicato gestito dalla Consap, concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, in cui i cittadini potranno inserire il reclamo allegando un’eventuale documentazione a sostegno della richiesta di rettifica del rimborso errato ricevuto.

Il portale può essere utilizzato anche per l’attuale programma di cashback in corso, mentre per reclami sul cashback di Natale c’è tempo fino al 29 giugno 2021 per inoltrare le richieste di verifica (entro 120 giorni dalla chiusura dei diversi periodi).

E’ possibile presentare reclamo esclusivamente in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi secondo questa tabella:

Periodo di riferimento Erogazione rimborsi Posso presentare reclamo ? Periodo sperimentale

08/12/2020 – 31/12/2020 Entro il 28/02/2021 Si, ma ricordati che il pagamento dei rimborsi durerà tutto il mese di febbraio 2021. I semestre

01/01/2021 – 30/06/2021 Entro il 30/08/2021 Ancora no. Gestiamo reclami solo per transazioni effettuate nei periodi chiusi. II semestre

01/07/2021 – 31/12/2021 Entro il 02/03/2022 Ancora no. Gestiamo reclami solo per transazioni effettuate nei periodi chiusi. III semestre

01/01/2022 – 30/06/2022 Entro il 30/08/2022 Ancora no. Gestiamo reclami solo per transazioni effettuate nei periodi chiusi.

E voi avete già controllato il vostro conto corrente? Avete ricevuto l’accredito e l’importo giusto?

