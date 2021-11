Pane a peso d’oro: “può arrivare a costare anche 6 euro al kg”

Meglio usare il legno nuovo o di recupero? Guarda il test di Matteo Viviani

Crisi climatica e meteo impazzito stanno distruggendo le colture, e la Codacons stima rincari esorbitanti per le materie prime

Il pane, uno degli alimenti essenziali sulle nostre tavole, potrebbe arrivare addirittura a sfondare il tetto dei 6 euro al chilogrammo. Colpa dell’aumento dei prezzi dei cereali (e, in generale, di tutte le materie prime) dovuto alla crisi climatica: l’aumento delle temperature e gli eventi metereologici estremi (come alluvioni, siccità, esondazioni) distruggono le colture, stanno mettendo in ginocchio il settore agricolo. Un’estate particolarmente difficile per i produttori di grano e altri cereali a causa di siccità, temperature bollenti e incendi, che ha determinato un brusco calo della produzione (-40%) e un aumento dei prezzi fino al 90% in più rispetto a maggio – un record negativo che non si registrava dal 2008.

L’aumento dei prezzi dei cereali e delle farine ha avuto conseguenze su tutta la filiera alimentare (anche, per esempio, sulla produzione di carne e prodotti di origine animale, poiché sono aumentati i prezzi dei mangimi per il bestiame) – ma è soprattutto il pane a farne le spese maggiori, come spiega l’associazione Codacons:

Le quotazioni record del grano stanno avendo ripercussioni dirette sui listini al dettaglio del pane, con i prezzi che risultano oggi più cari mediamente del 10% rispetto ad inizio anno – dice il Codacons. – Analizzando i dati Istat relativi alla spesa media mensile degli italiani per tale alimento, i rincari dei listini produrranno, a parità di consumi, un aggravio di spesa pari in media a +26,5 euro annui a famiglia solo per l’acquisto di pane, una stangata per la totalità delle famiglie italiane pari a +690 milioni di euro annui.

Da non sottovalutare, inoltre, le forti oscillazioni nei prezzi fra Nord e Sud del nostro Paese: se per esempio a Perugia un chilo di pane arriva a costare 2,80 euro, a Catanzaro il prezzo sale a 3 euro, raggiungendo i 6 euro a Milano e gli incredibili 6,40 euro a Trento.

