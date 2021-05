Attenzione alla truffa della segnalazione come cattivo pagatore “se non paghi”

Una valanga di richieste di aiuto da parte di consumatori truffati e ricattati da aziende a caccia di polli da spennare. Tutto parte da una telefonata cordiale e finisce con la minaccia di segnalazione come cattivo pagatore. A raccontare l’ennesima storia di un tentativo di truffa è Federcontribuenti, che offre anche preziosi consigli su come difendersi.

”Una telefonata mi avvisa di essere il fortunato vincitore di un depuratore. Per riscattare il premio non devo fare altro che ricevere a casa il consulente e fissiamo un appuntamento. Il consulente a domicilio mi spiega che il depuratore è totalmente gratuito ma che, per funzionare, necessita di una manutenzione che loro offrono al costo di 25 euro mensili senza abbonamenti o vincoli di sorta. Accetto perché spinto dalla voglia di ridurre l’uso della plastica nel rispetto ambientale, ho pensato, addio bottiglie dell’acqua. Contento ho firmato l’accettazione del regalo e per la manutenzione mensile ma solo dopo un mese, quando si è presentato un nuovo consulente ho scoperto di aver firmato un contratto che prevedeva un vincolo finanziario per 13 anni! Alle mie rimostranze e non potendo recedere perché hanno lasciato passare i canonici 14 giorni mi ha minacciato, tale consulente, che mi avrebbero segnalato come cattivo pagatore. Sono un libero professionista e visto anche il periodo nero non posso permettermi di finire nella lista nera. Mi sento truffato e ricattato”.