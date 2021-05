Assorbenti compostabili: questa start up italiana sta rivoluzionando le mestruazioni, liberandole dalla plastica

Quattro o cinque assorbenti al giorno per quattro o cinque giorni: alzi la mano chi non pensa che (anche) i prodotti che le donne utilizzano nei giorni delle mestruazioni hanno un forte impatto ambientale. La soluzione? Affidarsi a metodi alternativi ma dalla uguale efficacia: dalla coppetta mestruale agli assorbenti lavabili, passando per quelli compostabili. Anche il ciclo può diventare sostenibile e superare qualsiasi tabù.

Secondo alcune stime, ogni pacchetto tradizionale di assorbenti contiene 2,4 grammi di plastica, l’equivalente di 4 sacchetti, mentre ogni assorbente impiega circa 500 anni a disintegrarsi. Un ritmo che il nostro Pianeta non può più sostenere. Da qui nasce l’esigenza sempre più forte di rendere anche il ciclo mestruale un’esperienza sostenibile.

Con questo obiettivo nasce This Unique, una start up che mira a rinnovare il mercato degli assorbenti, dei tamponi e in genere dei prodotti legati alle mestruazioni. Come lo fa? Proponendo una scelta di acquisto consapevole, considerando che ad oggi solo l’1% degli assorbenti venduti è compostabile.

Attraverso il sito, le clienti hanno la possibilità di comporre una vera e propria box da ricevere comodamente a casa una sola volta o mensilmente tramite un abbonamento, scegliendo il numero di assorbenti, tamponi e salvaslip di cui hanno bisogno, e una serie di prodotti accessori legati alla cura del ciclo.

Il tutto nell’ottica della più libera personalizzazione, andando incontro al gran numero di consumatrici che lamenta esperienze d’acquisto anonime con i principali marchi presenti sul mercato, si legge in una nota.

L’idea nasce nell’aprile del 2020, durante il lockdown nazionale, quando tre amici, Lisa, Vincenzo e Ludovico, hanno iniziato a dibattere di quanto siano ancora diffusi i tabù nella società, non meno di altri, quello delle mestruazioni, un fatto vecchio come il mondo di cui pochi osano parlare.

This Unique propone, così, una linea di prodotti interamente compostabili e plastic free, composti al 100% in cotone organico e ipoallergenico. QUI è possibile creare la nostra box, proviamoci!

