Allarme per acqua potabile contaminata da un batterio termoresistente nel Pescarese, centinaia di casi di gastroenterite

In provincia di Pescara si moltiplicano i casi di gastroenteriti. Nei comuni di San Valentino in Abruzzo Citeriore e Scafa sono oltre 250 le persone che negli ultimi giorni hanno manifestato fastidiosi sintomi come vomito, febbre e diarrea. E all’origine di tutte queste infezioni gastrointestinali ci sarebbe proprio l’acqua potabile, in cui è stata rilevata la presenza di batteri coliformi e dal Clostridium Perfringens, un batterio termoresistente (che provoca intossicazioni alimentari).

Questo è quanto emerso dalle prime analisi dell’acqua, come riferito da Antonio D’Angelo, sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

ℹSITUAZIONE AGGIORNATAIl Sindaco ha ricevuto alle ore 13,00 di oggi 12 ottobre 2021 una comunicazione telefonica dalla… Posted by Comune di San Valentino in A. C. on Tuesday, October 12, 2021

In attesa di ulteriori risultati, i comuni di Scafa e San Valentino hanno vietato il consumo dell’acqua del rubinetto. Anche bollirla sarebbe inutile, visto che il Clostridium Perfringens è in grado di resistere alle alte temperature.

L’acqua può essere usata per: fare la doccia senza ingerire l’acqua ponendo massima attenzione su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza; – si legge in una nota del comune di San Valentino – lavarsi le mani purché dopo vengano asciugate molto bene e pulite con gel disinfettante; lavare la biancheria purché venga asciugata bene; lavare i pavimenti; lavare piatti e stoviglie (con lavastoviglie oppure a mano con acqua calda e risciacquati con acqua fredda e amuchina) o in alternativa si consiglia di utilizzare stoviglie monouso; per lo scarico dei water.

Nel frattempo, per far fronte all’emergenza acqua, il comune di San Valentino ha messo a disposizione diversi serbatoi in vari punti del territorio:

– 2 serbatoi 2000 lt contrade Trovigliano (Circolo) e C. Da San Giovanni

– 1 serbatoio da 2000l presso Porta Grande;

– 1 serbatoio da 2000lt presso Cerrone – Solcano presso Madonnina

DOVE APPROVIGIONARSI:Informiamo i cittadini che sono disponibili:- 2 serbatoi 2000 lt contrade Trovigliano (Circolo) e… Posted by Comune di San Valentino in A. C. on Wednesday, October 13, 2021

Sono, inoltre, disponibili le fontane approvvigionate dalla sorgente di La Morgia presso la fontana di Basilico e Abbateggio.

Nel comune di Scafa, invece, in alcune aree l’acqua è risultata potabile ma è stato consigliato ai cittadini di usarla soltanto previa bollitura.

EMERGENZA ENDEMICA IDRICA.Pubblichiamo la nota ricevuta dall'ACA. Per leggere i risultati delle analisi dei prelievi… Posted by Comune di Scafa on Thursday, October 14, 2021

Fonti: Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore/Comune di Scafa

