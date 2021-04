Adidas lancia le prime sneaker ecosostenibili realizzate con i funghi

Arrivano le prime sneaker realizzate con i funghi, o meglio con le loro radici sotterranee! Adidas ha appena lanciato l’innovativa linea di scarpe Stan Smith Mylo, che prende il nome dal Mylo, ovvero un materiale naturale che ricorda la vera pelle. Si tratta di un tessuto morbido, elastico e versatile a base di micelio (il loro apparato vegetativo, formato da un insieme di filamenti) che viene creato utilizzando una coltivazione altamente efficiente che richiede poco meno di due settimane. Una piccola grande rivoluzione che aiuterà a risparmiare tonnellate di plastica inquinante.

“L’introduzione di mylo come nuovo materiale è un importante passo avanti nella nostra audace ambizione di aiutare a combattere i rifiuti di plastica” – spiega Amy Jones Vaterlaus, Global Head of Future di Adidas – “Come Pianeta, dobbiamo imparare a lavorare con la natura piuttosto che contro di essa e mettere tutti i nostri sforzi nella ricerca di soluzioni innovative create in modo responsabile con risorse che si rinnovano a un ritmo sostenibile, progettato in sinergia con gli ecosistemi terrestri”.