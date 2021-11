La lattina filtrante da attaccare a qualsiasi rubinetto per dire addio alle bottiglie di plastica

Economica, semplice e sostenibile: Dropson è l’ideale per avere acqua di qualità ovunque. Con una sola lattina filtrante si risparmiano al Pianeta 200 bottiglie di plastica da 1,5 litri di acqua.

Gli italiani sono i più grandi consumatori al mondo di acqua minerale in bottiglia. Nonostante la buona qualità dell’acqua, molti scelgono ancora il pet convinti che sia più sicuro rispetto a bere l’acqua del rubinetto, contribuendo così alla crescita della già enorme montagna di rifiuti di plastica sulla Terra. Per mettere un punto finale alla nostra dipendenza dalle bottiglie di plastica è arrivata Dropson

Dropson, acqua eccellente ovunque e all’istante

La lattina Dropson è un filtro per rubinetto in grado di purificare istantaneamente fino a 300 litri di acqua rendendola di eccellente qualità e ad una velocità superiore a tutte le caraffe filtranti esistenti: 1 litro al minuto. Oltre ad agire come barriera protettiva e rispettare la sua mineralizzazione, migliora decisamente il gusto e la qualità olfattiva dell’acqua di qualsiasi rubinetto.

Nel mondo cresce sempre di più la consapevolezza e l’intenzione di ridurre i propri rifiuti plastici, ma nell’atto pratico, quando ci si trova in giro fuori casa, si continuano a comprare ancora bottiglie di acqua. Con Dropson tutto questo può finire. Il suo design moderno e portatile, vi offrirà comodamente l’acqua filtrata non solo a tavola, ma ovunque lo desiderate, aiutandovi a ridurre ulteriormente la vostra impronta ambientale.

Una scelta sostenibile ed economica

Ogni secondo nel mondo si producono 20mila bottiglie di plastica, quasi la metà sono di acqua. L’impronta di carbonio dell’acqua in bottiglia però non si esaurisce con la sola produzione del packaging. Ogni bottiglia deve essere trasportata, e sebbene alcune vengano riciclate, molte finiscono in discarica, negli spazi naturali o nei nostri mari.

Per tutti questi motivi Dropson rappresenta un’alternativa ecologica, economica ed efficace per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti plastici. Disponibile ad un prezzo decisamente accessibile, oltre alla sua efficacia nel produrre istantaneamente acqua di qualità, rappresenta anche un risparmio sostanziale per le famiglie e un sollievo per l’ambiente.

Infatti la sua capacità di filtraggio evita il consumo di 200 bottiglie di plastica da 1,5 litri di acqua riducendo così fino a 7 kg i rifiuti di plastica. Grazie alla sua grande portata e alle sue piccole dimensioni, riduce i trasporti fino al 99,98% rispetto all’acqua in bottiglia e produce il 99,9% in meno di emissioni di CO2.

Priva di sostanze chimiche, la lattina Dropson riciclabile al 100% è dotata da un filtro composto da materiali esclusivamente naturali: microfibre di origine vegetale, carbone attivo micronizzato ed elementi batteriostatici naturali. Una volta terminato il suo utilizzo – circa 300 litri – potrà essere inserito nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica.

Dropson ha una lunga storia nel settore e, da Santa Pola – Alicante (Spagna), distribuisce e commercializza il filtro dell’acqua a livello nazionale e in parte all’estero, inoltre collabora anche con l’Associazione Ambiente Europeo nella lotta per ridurre l’impatto negativo della plastica sull’ambiente e sugli ecosistemi marini.

Sicurezza a portata di app

Chi usa una caraffa filtrante sa già quanto sia importante cambiare il filtro per assicurarsi della sua efficacia, tuttavia potrebbe capitare di dimenticarsi di farlo o di non ricordare mai quando è il momento giusto per farlo. Anche in questo caso questo filtro per l’acqua ha un grande vantaggio: non ci sono pezzi di ricambio e possiamo controllare facilmente la qualità della nostra acqua dal cellulare attraverso un’app apposita.

Con Dropson Control, l’applicazione mobile gratuita per Iphone e Android, controllare il tempo di utilizzo della vostra lattina è più facile che mai. Questa App con indicatore di tempo, permette di calcolare il limite stimato della capacità di filtrazione, informandovi quando arriva il momento di doverla sostituire con una nuova.

È fondamentale cambiare le nostre abitudini cercando di eliminare la plastica monouso con prodotti più sostenibili ed ecologici. Niente più pesanti bottiglie da portarsi in giro o cambi di filtri delle caraffe, con la lattina Filtrante Dropson diamo il benvenuto al risparmio prendendoci anche cura dell’ambiente.

Il filtro Dropson è disponibile su Amazon.