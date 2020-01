Produrre acqua potabile dall’aria grazie all’energia solare, il dispositivo Genny conquista il CES 2020

L’innovativo dispositivo in grado di produrre acqua dall’aria, chiamato Genny, è stato nominato prodotto dell’anno per l’efficienza energetica al CES di Las Vegas.

Creato dalla società Watergen, Genny è un sistema in grado di produrre acqua apparentemente “dal nulla”. In realtà il dispositivo, utilizzando una tecnologia brevettata di scambio termico, riesce ad estrarre l’acqua dall’atmosfera.

E’ in grado quindi di produrre al suo interno una sorgente infinita di acqua potabile a casa o in ufficio e di conseguenza aiuta a ridurre significativamente l’utilizzo di plastica.

Come funziona esattamente il sistema? Innanzitutto il dispositivo aspira l’aria dall’atmosfera, un filtro interno la purifica rimuovendo polvere e particelle varie. A questo punto l’aria viene diretta attraverso il processo di scambio e raffreddamento del calore GENius e condensata in acqua.

L’acqua viene poi nuovamente filtrata per rimuovere le impurità e aggiungere minerali, ottenendo acqua potabile di qualità. Una volta prodotta, l’acqua viene fatta continuamente circolare in un serbatoio incorporato per preservarne la freschezza.

Pertanto, l’acqua che Genny produce attraverso i suoi meccanismi è di qualità superiore rispetto all’acqua che scorre attraverso i sistemi di filtrazione collegati alle linee idriche municipali.

Il dispositivo ha anche il potenziale per fungere da depuratore d’aria e deumidificatore, è in grado quindi di far circolare aria pulita in tutta la casa, basta una piccola modifica nel processo di generazione dell’acqua. Si utilizza sostanzialmente la tecnologia già esistente per creare un elettrodomestico multiuso.

In realtà Genny esisteva già ma ora è stata lanciata la versione ad energia solare. Dunque non occorre collegare il dispositivo a nessuna presa elettrica dato che si sfruttano i 4 grandi pannelli solari forniti in dotazione insieme al macchinario.

Si tratta quindi della soluzione ideale per l’utilizzo in località remote, villaggi rurali, parchi e aree residenziali verdi dove la fornitura di elettricità è inaffidabile o addirittura non disponibile.

Grazie alle sue caratteristiche innovative e all’utilità, Genny è stato eletto prodotto dell’anno per l’efficienza energetica negli Smart Home Mark of Excellence Awards 2020 al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, fiera che ogni anno riconosce le migliori innovazioni per la casa nel settore tecnologico.

L’anno scorso, il generatore su larga scala realizzato da Watergen è stato donato alle autorità in Brasile, Vietnam e India. Ha anche aiutato gli sforzi di salvataggio e recupero durante gli incendi della California del 2018 e ha fornito acqua pulita ai residenti del Texas e della Florida che ne erano sprovvisti in seguito alla devastazione causata dagli uragani Harvey e Irma.

Il generatore su larga scala è in grado di produrre fino a 5.000 litri di acqua pulita ogni giorno, senza bisogno di altro che di una normale fornitura di elettricità. Certo è che la versione solare fa un deciso passo avanti in termini di efficienza energetica e sostenibilità!

Leggi anche: