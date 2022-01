Borracce smart: le migliori bottiglie intelligenti che depurano l’acqua e ti ricordano di bere

Sul mercato è possibile trovare alcune borracce intelligenti in grado di depurare l’acqua, autopulirsi o ricordarci quando dobbiamo bere

Bere durante la giornata è molto importante e chi è attento all’ambiente, quando è fuori casa, porta sempre con sé una borraccia, così da evitare l’uso di bottiglie di plastica. Per chi dimentica spesso di bere o vuole avere a disposizione un’acqua sempre depurata esistono delle speciali borracce “smart”.

Le borracce smart sono un’ottima soluzione per chi vuole stare attento alla propria salute, a partire proprio dal quantitativo e dalla tipologia di acqua che beve ogni giorno. Queste borracce intelligenti, a seconda del modello, sono in grado infatti di ricordaci di bere oppure di depurare costantemente l’acqua al loro interno, evitando la formazione di quei tanto fastidiosi cattivi odori.

Vediamo quali sono e come funzionano.

Borracce autopulenti che depurano l’acqua

Esistono sul mercato una serie di borracce che non solo conservano l’acqua a temperatura per 15-24 ore ma sono anche in grado di depurarla grazie a moderne tecnologie che, distruggendo il DNA dei batteri o altri microrganismi, evitano la comparsa dei cattivi odori . (leggi anche: Come pulire correttamente thermos e borracce in acciaio senza rovinarle)

Philips

Per la purificazione dell’acqua la borraccia Philips – GoZero Smart UV (da 350ml o 590 ml) utilizza la tecnologia LED UV-C. Si tratta di raggi UV che, ad una certa lunghezza d’onda, hanno un effetto germicida in grado di eliminare fino al 99 % dei patogeni presenti nell’acqua. La luce si attiva ogni 2 ore in maniera automatica.

La batteria è ovviamente ricaricabile (tramite USB) e permette alla borraccia smart di funzionare fino a 30 giorni.

Potete trovarla QUI.

Belpuro

Anche la borraccia Belpuro (da 450 ml), in acciaio inossidabile, si serve della luce UV autopulente che depura l’acqua eliminando fino al 99,99% dei patogeni, attivandosi automaticamente dopo ogni utilizzo.

Una sua particolarità è che è progettata anche per mostrare la temperatura dell’acqua mentre si versa. Potete trovarla QUI.

Larq

La LARQ Bottle Movement è stata la prima borraccia autopulente e riutilizzabile al mondo. Si serve della PureVis LED UV-C che purifica l’acqua in soli 60 secondi, basta azionare un pulsante (ma parte anche in automatico ogni 2 ore).

È in grado di pulire le superfici interne della bottiglia, eliminando batteri e virus che causano cattivi odori, inoltre è ultraleggera. Potete trovarla QUI.

Borracce smart che ricordano di bere

L’altra tipologia di borracce smart è quella che ci ricorda di bere e, tramite un’app associata, monitora e registra quanta acqua beviamo ogni giorno. Una funzione molto utile per chi non sente particolarmente lo stimolo della sete e non raggiunge il consumo di almeno 1 litro e mezzo d’acqua al giorno.

Hidrate Spark

La borraccia Hidrate Spark in acciaio inox senza BPA è dotata di un sensore intelligente a LED che si illumina quando è il momento di bere. Monitora anche l’assunzione di acqua nel corso della giornata, il tutto grazie alla sincronizzazione via Bluetooth con l’app gratuita HidrateSpark.

È un dispositivo particolarmente adatto a chi fa fitness e usa app di monitoraggio della salute perché è in grado di connettersi ad esempio con Google Fit e Apple Health.

Potete trovarla QUI.

Hidrate Spark 3

Un’altra variante della stessa marca, l’Hidrate Spark 3 ha lo stesso sensore che rileva l’assunzione di acqua e si sincronizza con l’app per il monitoraggio dell’idratazione tramite Bluetooth ma, a differenza della precedente, quando è arrivato il momento di bere si illumina completamente.

Anche questo modello è privo di BPA e il coperchio e anello inferiore sono lavabili in lavastoviglie mentre il corpo e il sensore solo a mano.

Noerden

La borraccia Intelligente Liz 480 Noerden è completa di entrambe le funzionalità dei dispositivi precedenti. È autopulente e disinfetta l’acqua con la tecnica dei raggi UV, eliminando fino al 99,9% dei batteri e dei virus, ma allo stesso tempo è dotata di un sensore che ricorda di bere ogni 2 ore.

Grazie al collegamento con l’app Noerden è possibile impostare i propri obiettivi di idratazione e monitorare quanto si beve nel corso della giornata.

