Allarme salmonella nell’acqua potabile: in questi 10 comuni veneti scatta l’obbligo di bollitura

Bollite l’acqua del rubinetto almeno 20 minuti, questo l’oggetto delle ordinanze d’urgenza che stanno emanando i 10 comuni veneti serviti dalla Centrale di Anguillara dopo che è stata rilevata la presenza di salmonella nei campioni analizzati dalla AulSS6 Euganea.

A dare per primo l’allarme il Sindaco di Tribano che ieri in un post su facebook ha anticipato l’ordinanza, emanata poi in serata, che obbliga tutti i residenti a consumare l’acqua del rubinetto solo previa bollitura, anche per lavare i denti o cibi e verdure :

È stata riscontrata la presenza di SALMONELLA in un campione eseguito da Acque Venete del 3 novembre in uscita dalla Centrale di Anguillara.

Si stanno eseguendo ancora analisi .

Sta per essere rilasciata un’ ordinanza in merito per tutti i nostri comuni legati alla centrale di Anguillara Veneta.

Per precauzione, fino a nuovo ordine l’ acqua potabile dell’acquedotto DEVE ESSERE BOLLITA PER ALMENO 20 MINUTI .

L’ordinanza emanata subito dopo, che è possibile leggere qui è stata rilasciata anche dagli altri 9 comuni serviti dall’Acquedotto della Centrale di Anguillara Veneta, in particolare:

Comune di Anguillara Veneta, Comune di Agna, Comune di Arre, Comune di Bagnoli di Sopra, Comune di Pozzonovo, Comune di Candiana, Comune di Cartura, Comune di Conselve, Comune di Terrassa Padovana, Comune di Tribano

L’obbligo di bollitura rimarrà in vigore fino ad emanazione di nuovi provvedimenti successivi ai risultati delle analisi attualmente in corso.

