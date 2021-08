Acqua potabile dal “nulla”, ingegneri spagnoli riescono a ricavarla dall’aria [VIDEO]

Mentre altri generatori d’acqua basati su una tecnologia simile richiedono un’elevata umidità e basse temperature per funzionare in modo efficace, le macchine di Veiga funzionano anche quando fanno 40 gradi con un’umidità compresa tra il 10% e il 15%.

Una piccola macchina può produrre 50-75 litri al giorno ed essere facilmente trasportata su un carrello; le versioni più grandi possono produrre fino a 5.000 litri al giorno.

La nostra idea non è solo quella di realizzare un dispositivo che sia efficace, ma anche di renderlo utile per le persone che devono camminare per chilometri per andare a prendere l’acqua