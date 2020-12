Alte concentrazioni di arsenico nell’acqua potabile: allarme negli Usa

Numerose popolazioni e regioni degli Stati Uniti sono esposte ad alte concentrazioni di arsenico, presente nell’acqua potabile. A lanciare l’allarme è un nuovo studio condotto dalla Columbia University secondo cui sono soprattutto le comunità ispaniche a fare i conti con i livelli massimi di contaminanti.

Un nuovo studio nazionale sui sistemi idrici pubblici ha rilevato che i livelli di arsenico non sono uniformi negli Stati Uniti, anche dopo l’implementazione dell’ultimo standard normativo nazionale. Si tratta del primo studio di questo tipo.

Secondo i ricercatori della Mailman School of Public Health della Columbia University, ci sono disuguaglianze nell’esposizione all’arsenico nell’acqua potabile tra alcuni sottogruppi sociodemografici e nel tempo. I sistemi idrici comunitari dipendenti dalle acque sotterranee, che servono popolazioni più piccole situate nel sud-ovest, e le comunità ispaniche avevano maggiori probabilità di continuare a superare il livello massimo nazionale tollerato.

“Questa ricerca ha importanti implicazioni per gli sforzi di salute pubblica volti a ridurre i livelli di esposizione all’arsenico e per promuovere la giustizia ambientale”, ha detto Anne Nigra, PhD, ricercatrice post-dottorato in scienze della salute ambientale e primo autore. “Finora sono mancati studi sistematici sulle disuguaglianze nelle esposizioni pubbliche di acqua potabile. Questi risultati identificano le comunità che necessitano immediatamente di ulteriori misure protettive di salute pubblica”.

L’obiettivo dello studio era quello di identificare i sottogruppi le cui concentrazioni di arsenico nell’acqua pubblica rimanevano superiori a 10 µg / L dopo l’implementazione dei nuovi livelli massimi di contaminante dell’arsenico e, quindi, con un rischio sproporzionato di esiti avversi per la salute correlati all’arsenico. Tra i rischi maggiori vi sono malattie cardiovascolari, tumori e nascite premature o con esiti nefasti.

Lo studio

Le analisi si sono basate sui dati di due dei più grandi database EPA di acqua pubblica disponibili. Utilizzando i dati del monitoraggio dell’arsenico nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011, i ricercatori hanno studiato circa 13 milioni di analisi provenienti da 139.000 sistemi idrici pubblici che servono 290 milioni di persone ogni anno. Sono stati inclusi i dati di 46 stati, Washington DC, la nazione Navajo e le tribù degli indiani d’America che rappresentano il 95% di tutti i sistemi idrici pubblici e il 92% della popolazione totale servita da sistemi idrici pubblici a livello nazionale.

I ricercatori hanno confrontato le concentrazioni di arsenico del sistema idrico comunitario durante i periodi 2006-2008 e 2009-2011 in relazione anche al livello massimo (MCL) di 10 µg / L di arsenico tollerato dall’EPA. Hanno stimato le concentrazioni medie di arsenico su tre anni per 36.406 sistemi idrici locali e 2.740 contee e hanno confrontato le differenze nelle medie di arsenico nell’acqua tra i due periodi di tre anni per le regioni degli Stati Uniti e i sottogruppi sociodemografici.

Dal 2006-2008 al 2009-2011, le concentrazioni medie di arsenico nel sistema idrico comunitario sono diminuite del 10% a livello nazionale, dell’11,4% per il sud-ovest e del 37% per il New England, rispettivamente. Nonostante questo calo, le concentrazioni di arsenico nell’acqua potabile pubblica sono rimaste più elevate per diversi sottogruppi sociodemografici: le comunità ispaniche, gli Stati Uniti sudoccidentali, il nord-ovest del Pacifico e il Midwest centrale, in particolare. Allo stesso modo, le comunità con popolazioni più piccole e che dipendono dalle acque sotterranee avevano maggiori probabilità di avere alti livelli di arsenico.

La percentuale di sistemi idrici comunitari con concentrazioni medie di arsenico superiori a 10 µg/L è stata del 2,3% nel 2009-2011 rispetto al 3,2% nel 2006-2008. I sistemi idrici comunitari non conformi all’arsenico erano più probabili nel sud-ovest (61%), serviti da acque sotterranee (95%) e con popolazioni più piccole.

Arsenico, tossico e cancerogeno

L’arsenico è un agente cancerogeno per l’uomo e un contaminante dell’acqua altamente tossico fin troppo presente in molte falde acquifere negli Stati Uniti ma anche altrove. Una ricerca precedente del team di ricerca della Columbia ha dimostrato che la riduzione del MCL da 50 a 10 µg/L ha prevenuto circa 200-900 casi di cancro all’anno.

Secondo i due autori, Nigra e Navas-Acien, la stima dell’esposizione all’arsenico di acqua potabile pubblica per sottogruppi sociodemografici e geografici è fondamentale per valutare se le disuguaglianze nell’esposizione all’arsenico e la conformità con i livelli massimi di contaminanti persistano negli Stati Uniti, per informarne la futura regolamentazione a livello nazionale e per indagare se le disuguaglianze nell’esposizione per sottogruppo contribuiscaono alle disparità nelle malattie legate all’arsenico.

“I nostri risultati aiuteranno ad affrontare i problemi di giustizia ambientale e a informare gli interventi di salute pubblica e le azioni normative necessarie per eliminare le disuguaglianze di esposizione. Chiediamo nuovi finanziamenti statali e federali per le infrastrutture e l’assistenza tecnica per i piccoli sistemi idrici pubblici al fine di ridurre le disuguaglianze e proteggere ulteriormente numerose comunità negli Stati Uniti colpite dall’elevata esposizione all’arsenico nell’acqua potabile”, ha detto Nigra.

Fonti di riferimento: Mailman School of Public Health della Columbia University

