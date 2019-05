Veleni e metalli pesanti nella falda acquifera: 30 anni dopo, torna l'incubo Farmoplant a Massa

A Massa Carrara torna l’incubo Farmoplant, le ultime analisi del ministero dell’Ambiente evidenziano veleni nell’acqua e nella zona i cittadini continuano ad ammalarsi di tumore.



Metalli e idrocarburi che superano di mille volte i valori consentiti. Nonostante siano passati trent’anni dalla dismissione della Farmoplant e dall’esplosione dell’industria chimica, i veleni continuano a intossicare la falda acquifera nell’area industriale di Massa Carrara.

Il 17 luglio del 1988, l’industria chimica esplodeva e una nube tossica aveva intossicato tutta la zona con arsenico, benzene, cromo esavalente, solventi clorurati, triclorometano e tetracloroetilene, manganese, poi trovati in alte concentrazioni nell’acqua. In poche ore, su oltre duemila chilometri quadrati, da La Spezia fino a Forte dei Marmi, si era diffusa una nuvola nera.

Oggi i dati raccolti in 149 pozzi di Massa e Carrara per conto di Sogesid (società in house del Ministero) nei laboratori di Arpat, non ci dicono nulla di buono. Quei veleni ci sono ancora e stanno proprio li, dove la gente vive e lavora.

“I dati analitici attestano il superamento dei limiti di inquinamento delle acque sotterranee principalmente in corrispondenza delle aree industriali dismesse”, si legge nel comunicato stampa dell’Arpat Toscana.

Tra i veleni presenti ci sono ammoniaca, antiparassitari, arsenico, benzene, cloruro di vinile, cromo, idrocarburi total, manganese, paraxilene, pcb, solfati e zinco. Il cromo esavalente, per esempio, in alcuni pozzi è presente in percentuali dai 12 ai 42 milligrammi per litro quando il limite di legge è 0,2.

Adesso gli ambientalisti chiedono l’immediata chiusura dei pozzi e l’avvio di una bonifica.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto cover di repertorio