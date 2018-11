Potrebbe essere una vera rivoluzione per i paesi in cui la popolazione non ha accesso a strutture sanitarie sicure. È il nuovo water ideato grazie al sostegno della Bill and Melinda Foundation. Un wc, molto speciale, che non necessita di acqua o fognature e che trasforma i rifiuti umani in fertilizzanti.

Gates ha twittato un video lunedì in cui descrive la missione sua e della fondazione per migliorare i servizi igienici dei paesi che non hanno o non possono permettersi di costruire l'infrastruttura fognaria.

Il filantropo statunitense ha svelato a Pechino il bagno futuristico e per sottolineare l'importanza di servizi igienici sicuri, ha portato con sé un barattolo di feci durante il suo intervento:

"Potresti indovinare cosa c'è in questo contenitore, e avresti ragione, feci umane: questa piccola quantità di feci potrebbe contenere fino a 200 trilioni di cellule di rotavirus, 20 miliardi di batteri di Shigella e 100.000 uova di vermi parassiti", ha detto Gates lasciando attoniti gli ascoltatori.

Ed è davvero così. Le scarse condizioni igienico-sanitarie uccidono quasi 500.000 bambini di età inferiore ai 5 anni e costano circa 223 miliardi di dollari l'anno sotto forma di una maggiore spesa sanitaria, di perdita di produttività e salari.

Le acque reflue non trattate possono anche avere un impatto negativo sull'ambiente.

"Alcuni dei rifiuti umani non trattati sono in latrine che contaminano le acque sotterranee intorno alle case delle persone", ha detto Gates nel suo discorso. "Alcuni vengono raccolti manualmente o tramite autocarri e scaricati nei campi vicini o nei corsi d'acqua, altri vengono raccolti nelle fogne ma non vengono mai trattati. Il punto è che siamo lontani dall'obiettivo che il mondo ha stabilito nel 2015 ossia che tutti nel mondo possano avere accesso a servizi igienici sicuri".

La toilette, secondo quanto confermato da Gates, è pronta per la vendita dopo anni di sviluppo ed è il frutto di progetti di ricerca finanziati dalla Bill e Melinda Gates Foundation.

Il Wc è attualmente in fase di test a Durban, in Sud Africa. "Durban è un buon posto per eseguire questi test perché la città sta crescendo rapidamente e molte persone non dispongono di servizi igienici moderni, il che significa che, anche se hanno accesso a un bagno, i rifiuti possono entrare nell'ambiente e provocare malattie ", ha detto Gates nel video.

Il prossimo passo per il progetto sarà quello di presentare il concept ai produttori.

I WC del futuro potrebbero essere questi, permettendoci di risparmiare acqua e nel frattempo riducendo i rischi sanitari nei paesi più poveri.

