Da Tico le etichette adesive amiche dell'ambiente

Per aiutare l'ambiente si parte anche dalle piccole cose. Lo sa bene Tico, marchio italiano delle etichette, che per celebrare l’Earth Day, la giornata Mondiale della Terra prevista per il 22 aprile prossimo, propone linee di prodotti, che strizzano l'occhio alla sostenibilità.

Nato a metà degli anni Sessanta dall’idea di un imprenditore romano, Tico e il suo celebre pappagallino stanno puntando su scelte sostenibili a partire dai materiali utilizzati. Molte tipologie di etichette Tico infatti sono certificate Fsc® e prodotte con carta proveniente da foreste gestite nel rispetto delle esigenze economiche, ambientali e sociali della popolazione.

Fanno parte di questa categoria quelle della linea Copy Laser Premium, sia bianche in A4 che in A3, in vari formati che fluorescenti, in A4, sempre in vari formati, adatte a tutte le stampanti. Anche le etichette in carta lucida per laser a colori e stampanti tipografiche sono certificate Fsc®.

Il rispetto per l'ambiente passa anche per il packaging. Anche le confezioni con cui le etichette vengono distribuite sono realizzate in cartoncino riciclato. In questo modo, non solo si riducono gli sprechi riutilizzando i materiali ma si evita di usarne di nuovi.

Tra le novità che Tico ha introdotto quest’anno vi sono anche le etichette prestampate utili a identificare i raccoglitori della raccolta differenziata (). In grado di resistere agli agenti atmosferici, all’esposizione al sole e alle intemperie, esse aiutano a organizzare al meglio la corretta suddivisione dei rifiuti indicando in maniera semplice e diretta il contenuto di ciascun bidone.





Come fare per avere le etichette Tico? Visitando il sito, è possibile personalizzare quelle stampabili con il software gratuito Tico Print online, disponibile qui e richiedere un campione gratuito (fino a esaurimento scorte).

Inoltre, è possibile individuare i rivenditori dove acquistarle.