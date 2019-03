Un settore che non conosce crisi: panoramica sul mercato dei codici sconto

Ottenere beni e servizi a un costo ridotto, chi non lo vorrebbe? Nonostante alcuni si ostinino a pagare per intero il prezzo di ciò che acquistano, in Italia sta prendendo sempre più piede l’utilizzo del cosiddetto “codice sconto”.

Secondo la piattaforma , una delle realtà simbolo del settore in Italia, sono più di gli italiani che nel recente 2018 hanno utilizzato, o perlomeno cercato, un voucher sconto da sfruttare per un acquisto online. Il fenomeno coinvolge soprattutto la fascia di utenti più “giovane”, , con un’incidenza maggiore fino al consumatore 34enne, ma il trend è senza dubbio in crescita.

Infatti rispetto al 2017 l’incremento calcolato è addirittura del 52% e le città in cima a questa speciale classifica di utilizzo dei codici sconto sono la capitale Roma, con ben 1 milione di amanti del risparmio, Milano a quota 950mila e Napoli con 244mila acquirenti soddisfatti. A livello regionale ci si mantiene sulle medesime tre zone, con il primo posto che passa però alla Lombardia, con 1,5 milioni di utenti, seguita dal Lazio, con 1 milione, e dalla Campania, con 458mila utenti.

Il periodo dell’anno in cui la corsa al coupon sconto si fa più accesa, con circa 1 milione di utilizzi, è senza ombra di dubbio quello del Black Friday, evento nato negli Stati Uniti che fa seguito al giorno del Ringraziamento, diffusosi rapidamente in tutto il mondo. A seguire ci sono i Saldi Online e il Cyber Monday, rispettivamente con 240mila e 180mila consumatori intelligenti.

Le premesse per un 2019 scoppiettante quindi ci sono tutte e secondo Alberto Reghelin, uno dei fondatori e CEO di Piucodicisconto, il futuro non potrà che essere roseo. L’accesso alle nuove tecnologie, la capacità di utilizzarle e la semplicità dei passaggi non fa che avvicinare il fruitore finale verso i tantissimi coupon sconto presenti sul Web.

Dal canto suo Piucodicisconto ha avuto origine nel 2013, quando i suoi fondatori, Reghelin, Andrea Boffo e Davide Baù, intravidero delle potenzialità in una nicchia di mercato non ancora sufficientemente sviluppata nel Bel Paese o comunque non in modo efficace. Diversi siti proponevano infatti codici sconto, ma spesso questi risultavano essere fasulli o non funzionanti, perciò l’esperienza utente era piuttosto scadente e il servizio assai deludente agli occhi degli utenti.

Ma cosa sono i codici sconto? E in che modo sono utili nel campo dell’e-commerce? I coupon sconto sono dei codici alfanumerici, come può essere “VOUCHER10”, che inseriti all’interno dell’apposito box di testo, in fase di pagamento, consentono a chi acquista di ottenere un certo vantaggio. Può essere ad esempio una spedizione gratuita, uno sconto fisso o in percentuale sul prezzo finale, un prodotto omaggio e così via. Diversi studi hanno dimostrato che chi possiede un buono sconto è portato 6 volte di più all’acquisto, rispetto all’utente che ne è privo.

Su Piucodicisconto.com sono oltre 1000 i negozi virtuali che periodicamente inviano codici da distribuire agli utenti e tra questi è possibile puntare sui colossi dell’e-commerce come Amazon e Groupon, senza dubbio tra i preferiti dagli internauti. Impossibile dimenticare poi il giorno del Black Friday, evento simbolo dello shopping, che ha portato oltre 1 milione di utenti ad acquistare online!

L’interesse odierno per i coupon sconto è destinato a intensificarsi nel futuro, ecco perché Piucodicisconto ha annunciato di avere già pronte tante sorprese, rimanendo sempre fedele alla propria mission e continuando a formare un team di primo livello, capace di verificare costantemente che gli sconti offerti siano attivi. Il portale è in grado di garantire “what you want, for less”, ossia consente ai suoi fedelissimi di ottenere beni e servizi a meno, ma non solo! Agli utili strumenti Piucodicisconto già presenti, come il servizio e la , si aggiunge anche l’estensione ufficiale per browser, che consente di ricevere i nuovi sconti non appena vengono inseriti sul sito.